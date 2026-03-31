قبيل مواجهة مصر.. هل سيشارك لامين يامال؟

بدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا مخاوف نادي بشأن نجمه الشاب لامين يامال وباقي زملائه في المنتخب وذلك قبل مواجهة مصر وديًا، الثلاثاء، في إطار استعداد الفريقين لخوض منافسات 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.





وقال دي لا فوينتي في ، الإثنين، قبل المباراة الودية التي ستقام على ملعب إسبانيول في مدينة برشلونة: "سنجري تغييرات على التشكيل الأساسي أمام مصر، وقررنا ذلك بعد المباراة الودية الماضية أمام صربيا، ولكننا سنخوض المواجهة بفريق تنافسي لأننا نريد مواصلة الانتصارات، واللاعبون مطالبون بتقديم أفضل أداء حاليًا لأنهم مع المنتخب الوطني".



وأضاف المدرب الإسباني: "مباراة مصر مهمة للغاية بالنسبة لنا، وسنخرج منها بمؤشرات إيجابية بشأن قائمة الفريق في كأس العالم، رغم أن هناك متغيرات واردة خلال الشهرين القادمين، ولا يمكن التفكير فيما سيحدث لنهاية الموسم الجاري، بل أركز على القريب".



وبسؤاله هل سيشارك لامين يامال أساسيًا أمام مصر، رد مدرب إسبانيا: "سنرى ما سيحدث، ولكن إذا أردنا الدفع بفريق قوي، سيكون يامال أساسيًا، سنرى ما ستتطلبه المباراة، أفكر في جميع اللاعبين وليس لاعبًا واحدًا فقط، وأتفهم أن لكل ناد مصالح معينة، ولكن أفكر في الجميع وأتعامل معهم على قدم المساواة".



وشدد دي لا فوينتي: "يجب أن أراعي مسؤوليتي في الدفع بفريق قوي، أقدر شغف برشلونة وجماهيره في الاهتمام بفريقهم، ولكنني أفكر في فريقي أيضًا، ومثلما يتعاطفون مع ناديهم، أطالبهم بالتعاطف معي".



وواصل مدرب إسبانيا: "لاعبو برشلونة يُخاطرون تمامًا مثل لاعبي وأتلتيكو ، هذه هي ، وأعتقد أن وجود 7 لاعبين من برشلونة في المنتخب الوطني خبر سار لهم وللكرة ".

وأشاد دي لا فوينتي برشلونة الواعد، قائلا: "يامال حاليا أفضل مما كان عليه قبل عامين، ولكنه لم يصل بعد للمستوى الذي سيكون عليه بعد عامين، إنه ينضج سريعًا، وبصمته تتزايد باستمرار، ويصبح أكثر أهمية للفريق رغم صغر سنه، وأرى أن أمامه مشوار طويل، ولم يصل لأفضل مستوياته بعد".



وتابع: "أما بشأن لياقته البدنية، فهو لائق بشكل رائع، وسرعته مذهلة، ويمر حاليًا بأفضل فتراته هذا الموسم، وفي مشواره ".



وأثار لويس دي لا فوينتي الغموض بشأن هوية حارس مرمى إسبانيا الأساسي في ودية مصر، قائلا: "قرارنا محسوم، وستعرفون من سيبدأ المباراة، هذه ليست مباراة ودية، بل نتطلع للحفاظ على تواجدنا في قمة التصنيف العالمي، لذا سندفع بأفضل فريق ممكن، وجميع اللاعبين الأساسيين جاهزون بشكل جيد".



وختم مدرب أبطال في 2024 تصريحاته "أي مدرب يكون سعيدًا للغاية بالكلام الإيجابي عن فريقه، ويسعدني أننا مرشحون للفوز بكأس العالم، ولكن هذا لا يعني شيئًا، لأنه لا مجال للتشكيك في قدرة منتخب أيضًا على الفوز باللقب، وبالتأكيد نحن ضمن المرشحين، ولكن علينا أن نقدم أداء مثاليًا واستغلال أي فرصة للفوز".