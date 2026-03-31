|
رياضة
أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟.. "ديلي ميل" تكشف
Lebanon 24
31-03-2026
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
أن ناديي بايرن ميونيخ وباريس
سان جيرمان
تقدما بعروض للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدا لضمه في الموسم المقبل.
ويأتي ذلك بعد إعلان صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، منهيا مسيرة استمرت تسع سنوات مع الفريق، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول وجهته المقبلة.
وفي تصريحات إعلامية، أوضح مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن أنه يفضل استمرار صلاح في
أوروبا
، مشيرا إلى تلقي اللاعب عروضا من أندية كبرى، بينها
باريس سان جيرمان
وبايرن ميونيخ، إضافة إلى اهتمام من أندية إيطالية.
كما حذر حسن من انتقال صلاح إلى الدوري الأميركي، معتبرا أن ذلك قد يبعده عن الأضواء، قائلا إن اللاعب قد يفقد جزءا من حضوره العالمي في حال خوض هذه التجربة.
من جهة أخرى، لا يزال مستقبل صلاح غير محسوم، حيث أكد وكيله رامي عباس عيسى أن وجهة اللاعب المقبلة لم تتحدد بعد، مشددا على أن كل الخيارات ما تزال مطروحة.
وسبق أن تلقى ليفربول عرضا ضخما من نادي الاتحاد السعودي في عام 2023، إلا أن الصفقة لم تكتمل، فيما لا تزال أندية الدوري السعودي تراقب وضع اللاعب، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان الرحيل.. أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟
Lebanon 24
بعد إعلان الرحيل.. أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟
31/03/2026 17:27:31
31/03/2026 17:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ديلي ميل: ترامب يستعد لإلقاء خطاب بشأن الهجمات على إيران
Lebanon 24
ديلي ميل: ترامب يستعد لإلقاء خطاب بشأن الهجمات على إيران
31/03/2026 17:27:31
31/03/2026 17:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هيغسيث: الأيام المقبلة مع إيران ستكون "حاسمة"
Lebanon 24
هيغسيث: الأيام المقبلة مع إيران ستكون "حاسمة"
31/03/2026 17:27:31
31/03/2026 17:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"ديلي ميل" عن مصادر عسكرية: الغواصة البريطانية التي وصلت إلى بحر العرب قادرة على شن هجمات بصواريخ كروز
Lebanon 24
"ديلي ميل" عن مصادر عسكرية: الغواصة البريطانية التي وصلت إلى بحر العرب قادرة على شن هجمات بصواريخ كروز
31/03/2026 17:27:31
31/03/2026 17:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بروح قتالية.. كيف يخطط المنتخب العراقي لترويض القوة اللاتينية؟
Lebanon 24
بروح قتالية.. كيف يخطط المنتخب العراقي لترويض القوة اللاتينية؟
09:11 | 2026-03-31
31/03/2026 09:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل مواجهة مصر.. هل سيشارك لامين يامال؟
Lebanon 24
قبيل مواجهة مصر.. هل سيشارك لامين يامال؟
02:08 | 2026-03-31
31/03/2026 02:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستشارك إيران في كأس العالم؟ رئيس الفيفا يوضح
Lebanon 24
هل ستشارك إيران في كأس العالم؟ رئيس الفيفا يوضح
01:10 | 2026-03-31
31/03/2026 01:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر
Lebanon 24
توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر
23:00 | 2026-03-30
30/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بالتهرّب الضريبي تطال رئيس الاتحاد الأرجنتيني ومسؤولين
Lebanon 24
اتهامات بالتهرّب الضريبي تطال رئيس الاتحاد الأرجنتيني ومسؤولين
15:49 | 2026-03-30
30/03/2026 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
30/03/2026 02:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
Lebanon 24
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
14:53 | 2026-03-30
30/03/2026 02:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
Lebanon 24
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
15:58 | 2026-03-30
30/03/2026 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
16:41 | 2026-03-30
30/03/2026 04:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
02:09 | 2026-03-31
31/03/2026 02:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
09:11 | 2026-03-31
بروح قتالية.. كيف يخطط المنتخب العراقي لترويض القوة اللاتينية؟
02:08 | 2026-03-31
قبيل مواجهة مصر.. هل سيشارك لامين يامال؟
01:10 | 2026-03-31
هل ستشارك إيران في كأس العالم؟ رئيس الفيفا يوضح
23:00 | 2026-03-30
توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر
15:49 | 2026-03-30
اتهامات بالتهرّب الضريبي تطال رئيس الاتحاد الأرجنتيني ومسؤولين
13:37 | 2026-03-30
تأجيل استئناف محاكمة مشجعي السنغال الموقوفين في المغرب
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
31/03/2026 17:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
31/03/2026 17:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
31/03/2026 17:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
