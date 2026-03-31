رياضة

أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟.. "ديلي ميل" تكشف

Lebanon 24
31-03-2026 | 07:56
أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟.. ديلي ميل تكشف
أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟.. ديلي ميل تكشف photos 0
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ناديي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان تقدما بعروض للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدا لضمه في الموسم المقبل.
 
ويأتي ذلك بعد إعلان صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، منهيا مسيرة استمرت تسع سنوات مع الفريق، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول وجهته المقبلة.
 
وفي تصريحات إعلامية، أوضح مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن أنه يفضل استمرار صلاح في أوروبا، مشيرا إلى تلقي اللاعب عروضا من أندية كبرى، بينها باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، إضافة إلى اهتمام من أندية إيطالية.

كما حذر حسن من انتقال صلاح إلى الدوري الأميركي، معتبرا أن ذلك قد يبعده عن الأضواء، قائلا إن اللاعب قد يفقد جزءا من حضوره العالمي في حال خوض هذه التجربة.

من جهة أخرى، لا يزال مستقبل صلاح غير محسوم، حيث أكد وكيله رامي عباس عيسى أن وجهة اللاعب المقبلة لم تتحدد بعد، مشددا على أن كل الخيارات ما تزال مطروحة.

وسبق أن تلقى ليفربول عرضا ضخما من نادي الاتحاد السعودي في عام 2023، إلا أن الصفقة لم تكتمل، فيما لا تزال أندية الدوري السعودي تراقب وضع اللاعب، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما. (روسيا اليوم) 
 
