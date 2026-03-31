بروح قتالية.. كيف يخطط المنتخب العراقي لترويض القوة اللاتينية؟

وصف كاساس، مدرب المنتخب ، المواجهة المرتقبة بين "أسود الرافدين" ومنتخب بأنها ستكون بمثابة "الحرب" الكروية، نظراً للأهمية الكبيرة التي تكتسيها المباراة وقوة المنافس البدنية.

وأكد كاساس أن فريقه استعد بشكل مكثف لهذا اللقاء، مشدداً على ضرورة اللعب بروح قتالية عالية وانضباط تكتيكي طوال الدقائق التسعين لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.



وأشار المدرب إلى أن المنتخب البوليفي يعتمد على أسلوب لعب يتسم بالصلابة والضغط العالي، مما يتطلب من لاعبي المنتخب العراقي التركيز التام وتجنب الأخطاء في المناطق الدفاعية.

وتأتي هذه التصريحات لرفع مستوى الجهوزية الذهنية لدى اللاعبين والجماهير، في وقت يسعى فيه المنتخب العراقي لإثبات جدارته وتطوير أدائه أمام المدارس الكروية اللاتينية.