بسبب أنشيلوتي.. نيمار يخضع لعملية جراحية!

أعلن أليكسي ستيفال "كوكا"، مدرب البرازيلي، أن لاعبه خضع لعملية جراحية في الركبة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، في إطار سعيه لاستعادة جاهزيته وإقناع بضمه إلى قائمة .





ورغم استبعاده من القائمة الأخيرة وتعليقات المدرب ، لا يزال نيمار متمسكًا بحظوظه في المشاركة، إذ يسعى للعودة بكامل لياقته البدنية ليكون ضمن الركائز الأساسية للمنتخب البرازيلي الذي يعمل على بناء تشكيلته النهائية.





وفي ما يتعلق بملابسات العملية، أوضح كوكا أن نيمار استغل فترة التوقف لإجراء التدخل الجراحي، وذلك ضمن خطة لتحسين حركته بدون كرة، كما طلب . وأضاف أن اللاعب سيغيب عن المباريات المقبلة، على أن يركز خلال فترة التعافي جاهزيته البدنية.





كما أشار مدرب سانتوس إلى أن برنامج نيمار التدريبي سيركّز في المرحلة المقبلة على تطوير السرعة والقوة والتحمّل، موضحًا: "هذه فترة إعداد بدني مكثف للاعب موهوب لا يريد الغياب عن كأس العالم بأي شكل".





وقبل أقل من شهرين على إعلان القائمة النهائية، لم ينجح نيمار في دخول حسابات الجهاز الفني خلال التوقف الدولي الأخير، رغم أن غياب كان يفتح أمامه الباب للعودة إلى التشكيلة.





ويبقى نيمار قيمة فنية كبيرة عند اكتمال جاهزيته، غير أن تكرار الإصابات فرض عليه العمل على رفع مستواه البدني بشكل واضح. وفي ظل هذه المعطيات، قد تمثل العملية الجراحية خطوة حاسمة في مسيرته، تمهيدًا لعودته وفق الشروط التي يطلبها أنشيلوتي.

