بسبب أنشيلوتي.. نيمار يخضع لعملية جراحية!

أعلن أليكسي ستيفال "كوكا"، مدرب سانتوس
البرازيلي، أن لاعبه نيمار
خضع لعملية جراحية في الركبة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، في إطار سعيه لاستعادة جاهزيته وإقناع كارلو أنشيلوتي
بضمه إلى قائمة كأس العالم
.
ورغم استبعاده من القائمة الأخيرة وتعليقات المدرب الإيطالي
، لا يزال نيمار متمسكًا بحظوظه في المشاركة، إذ يسعى للعودة بكامل لياقته البدنية ليكون ضمن الركائز الأساسية للمنتخب البرازيلي الذي يعمل على بناء تشكيلته النهائية.
وفي ما يتعلق بملابسات العملية، أوضح كوكا أن نيمار استغل فترة التوقف لإجراء التدخل الجراحي، وذلك ضمن خطة لتحسين حركته بدون كرة، كما طلب أنشيلوتي
. وأضاف أن اللاعب سيغيب عن المباريات المقبلة، على أن يركز خلال فترة التعافي على استعادة
جاهزيته البدنية.
كما أشار مدرب سانتوس إلى أن برنامج نيمار التدريبي سيركّز في المرحلة المقبلة على تطوير السرعة والقوة والتحمّل، موضحًا: "هذه فترة إعداد بدني مكثف للاعب موهوب لا يريد الغياب عن كأس العالم بأي شكل".
وقبل أقل من شهرين على إعلان القائمة النهائية، لم ينجح نيمار في دخول حسابات الجهاز الفني خلال التوقف الدولي الأخير، رغم أن غياب رودريغو
كان يفتح أمامه الباب للعودة إلى التشكيلة.
ويبقى نيمار قيمة فنية كبيرة عند اكتمال جاهزيته، غير أن تكرار الإصابات فرض عليه العمل على رفع مستواه البدني بشكل واضح. وفي ظل هذه المعطيات، قد تمثل العملية الجراحية خطوة حاسمة في مسيرته، تمهيدًا لعودته وفق الشروط التي يطلبها أنشيلوتي.