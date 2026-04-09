رياضة
صلاح "حبيس الدكة".. وباريس يقترب من نصف النهائي بثنائية ليفربول
Lebanon 24
09-04-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم
باريس سان جيرمان
الفرنسي خطوة هامة نحو التأهل للدور قبل النهائي في بطولة
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-صفر على ضيفه ليفربول الإنكليزي يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.
وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه تسجيل عدد قياسي من الأهداف، لولا رعونة لاعبيه، الذين تسابقوا في إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم صعود الفريق للمربع الذهبي في البطولة، التي توج بها في الموسم الماضي.
في المقابل، واصل ليفربول ظهوره الباهت هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث لم يقدم لاعبوه ما يذكر طوال الـ90 في اللقاء، الذي جرى على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة
الفرنسية
باريس
، في الوقت الذي فضل فيه الهولندي
أرني
سلوت، مدرب ليفربول إبقاء النجم الدولي المصري محمد
صلاح على
مقاعد البدلاء طوال المباراة في قرار مثير للجدل.
وافتتح ديزيري دوي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 11، فيما تكفل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65. وأصبح يكفي سان جيرمان الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب "آنفيلد"، يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، الذي فاز به لأول مرة العام الماضي.
أما ليفربول، فأصبح يتعين عليه الفوز بفارق 3 أهداف، إذا أراد استمرار حلمه بالتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثأر من خروجه من دور الـ16 بالبطولة أمام فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الماضي. وفي حال انتهاء اللقاء بفوز ليفربول بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان للوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح، حال استمرار النتيجة على حالها، لتحديد الفريق الصاعد وفقا للائحة المسابقة.
مواضيع ذات صلة
جيرارد عن محمد صلاح: نصحته بعدم الرحيل عن "ليفربول"
سلوت يستغل "رحيل صلاح" لتحفيز ليفربول على إنهاء الموسم بقوة
مدرب "ليفربول" عن محمد صلاح: أتوقّع أنّ يتخطّى جيرارد
الاستخبارات الروسية: لندن وباريس تعتقدان ضرورة حصول أوكرانيا على قنبلة نووية "قذرة"
ميلان يحلم بضم مهاجم برشلونة
بهاتريك لبنزيمة.. الهلال يمسح أحزان التعاون بسداسية الخلود
داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
الفيحاء يعرقل الأهلي ويشعل صراع القمة في دوري روشن
النادي الإفريقي يعاقب فهد المسماري بعد خلاف حاد مع فوزي البنزرتي
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
أيضاً في رياضة
04:00 | 2026-04-09
ميلان يحلم بضم مهاجم برشلونة
02:00 | 2026-04-09
بهاتريك لبنزيمة.. الهلال يمسح أحزان التعاون بسداسية الخلود
23:00 | 2026-04-08
داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
16:17 | 2026-04-08
الفيحاء يعرقل الأهلي ويشعل صراع القمة في دوري روشن
13:20 | 2026-04-08
النادي الإفريقي يعاقب فهد المسماري بعد خلاف حاد مع فوزي البنزرتي
10:52 | 2026-04-08
جيرارد يقترح بديل صلاح في ليفربول
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
09/04/2026 11:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
09/04/2026 11:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
09/04/2026 11:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
