|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
رياضة

صلاح "حبيس الدكة".. وباريس يقترب من نصف النهائي بثنائية ليفربول

Lebanon 24
09-04-2026 | 00:00
صلاح حبيس الدكة.. وباريس يقترب من نصف النهائي بثنائية ليفربول
صلاح حبيس الدكة.. وباريس يقترب من نصف النهائي بثنائية ليفربول photos 0
تقدم باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة هامة نحو التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-صفر على ضيفه ليفربول الإنكليزي يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه تسجيل عدد قياسي من الأهداف، لولا رعونة لاعبيه، الذين تسابقوا في إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم صعود الفريق للمربع الذهبي في البطولة، التي توج بها في الموسم الماضي.
في المقابل، واصل ليفربول ظهوره الباهت هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث لم يقدم لاعبوه ما يذكر طوال الـ90 في اللقاء، الذي جرى على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، في الوقت الذي فضل فيه الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول إبقاء النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة في قرار مثير للجدل.

وافتتح ديزيري دوي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 11، فيما تكفل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65. وأصبح يكفي سان جيرمان الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب "آنفيلد"، يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، الذي فاز به لأول مرة العام الماضي.
أما ليفربول، فأصبح يتعين عليه الفوز بفارق 3 أهداف، إذا أراد استمرار حلمه بالتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثأر من خروجه من دور الـ16 بالبطولة أمام فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الماضي. وفي حال انتهاء اللقاء بفوز ليفربول بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان للوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح، حال استمرار النتيجة على حالها، لتحديد الفريق الصاعد وفقا للائحة المسابقة.
