|
رياضة

حيرة في هال سيتي.. جاكيروفيتش يدرس خطوة كولير التالية

Lebanon 24
10-04-2026 | 00:13
حيرة في هال سيتي.. جاكيروفيتش يدرس خطوة كولير التالية
حيرة في هال سيتي.. جاكيروفيتش يدرس خطوة كولير التالية
أقرّ سيرجي جاكيروفيتش، مدرب هال سيتي، بوجود شكوك بشأن قدرة توبي كولير على خوض مباراتين أساسيتين خلال أسبوع واحد، بعدما لفت لاعب الوسط المعار من مانشستر يونايتد الأنظار في أول ظهور له أساسياً مع الفريق.

وكان كولير، البالغ 22 عاماً، قد دخل مباراة الاثنين بأهمية خاصة، بعدما اكتفى سابقاً بنحو 30 دقيقة فقط بقميص هال سيتي بسبب الإصابات وعدم الجاهزية البدنية، لكنه استغل الفرصة جيداً في التعادل السلبي أمام المتصدر كوفنتري سيتي.

ورغم أن مستواه كان كافياً ليضعه ضمن الخيارات الأساسية لمواجهة برامال لين يوم السبت، فإن جاكيروفيتش يفضّل التعامل بحذر مع حالته البدنية، في ظل محدودية مشاركاته الأخيرة، ما قد يدفعه إلى تعديل جديد في خط الوسط.

وقال المدرب إن آخر مباراة بدأها كولير أساسياً كانت في تشرين الثاني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيتابع حالته قبل حسم قرار إشراكه من البداية أو الاعتماد عليه لاحقاً من على مقاعد البدلاء. وأضاف أن اللاعب أمضى يومين تقريباً في مرحلة التعافي، قبل أن يتدرب بشكل طبيعي الخميس.

وأوضح جاكيروفيتش أنه كان يتوقع قدرة كولير على اللعب بين 45 و50 دقيقة، لكن ما شاهده في أرض الملعب دفعه إلى الإبقاء عليه لفترة أطول، قبل أن تظهر عليه علامات التعب وتشنجات في ربلة الساق بعد نحو 65 إلى 70 دقيقة. كما أشار إلى أن إشراكه أساسياً جاء بعدما بدا في وضع جيد، خصوصاً أنه كان قد ابتعد عن الملاعب 14 أسبوعاً خلال فترته مع وست بروميتش.
