|
رياضة
عودة آيت نوري.. نصف ساعة تعيد الجزائري إلى الواجهة مع سيتي
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد
الجزائري
ريان آيت نوري للاستفادة من فرصة لعب مقبولة، بعد أسابيع قضاها على دكة البدلاء مع
مانشستر سيتي
.
وشارك الظهير الأيسر لنحو نصف ساعة في المباراة التي فاز فيها فريقه على تشيلسي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 32 من
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
ودخل آيت نوري أرض الملعب في الدقيقة 60، بعد إصابة زميله نيكو أوريلي، وقدم أداء متوسطاً
بشكل عام
، لينال تقييماً بلغ 6.6 من 10 وفق منصة "سوفا
سكور
".
ولمس لاعب منتخب
الجزائر
الكرة
31 مرة، وبلغت دقة تمريراته 83 في المئة، كما نجح في مساهمتين دفاعيتين واستعاد العدد نفسه من الكرات.
وفاز آيت نوري بـ3 صراعات ثنائية من أصل 7، ونجح أيضاً في مراوغة لافتة تجاوز خلالها مدافعين دفعة واحدة، وهي اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
في المقابل، لم ينجح اللاعب السابق لولفرهامبتون في تقديم الإضافة الهجومية المعتادة، إذ أنهى المباراة من دون أي تسديدة أو تمريرة مفتاحية.
ويأمل آيت نوري في الحصول على دقائق أكثر خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع عودة
مانشستر
سيتي إلى سباق المنافسة على لقب الدوري، بعد تقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 6 نقاط، مع امتلاك "السيتيزنس" مباراة مؤجلة ومواجهة مباشرة حاسمة أمام "الغانرز". (العين)
سرقة "مغسلة موتى" في تركيا تعيد مسلسل "المنظمة" إلى واجهة الأحداث
سرقة "مغسلة موتى" في تركيا تعيد مسلسل "المنظمة" إلى واجهة الأحداث
يديعوت أحرونوت: استهداف كريات شمونة بصواريخ للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة
يديعوت أحرونوت: استهداف كريات شمونة بصواريخ للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
بعد قرون من القضاء عليه.. أدوية إنقاص الوزن تعيد "مرض القراصنة" إلى الواجهة
بعد قرون من القضاء عليه.. أدوية إنقاص الوزن تعيد "مرض القراصنة" إلى الواجهة
سينر يروض ألكاراز.. لقب مونت كارلو يعيده إلى القمة
سينر يروض ألكاراز.. لقب مونت كارلو يعيده إلى القمة
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
السيتي يضغط على أرسنال.. الصدارة تشتعل بعد ثلاثية تشيلسي
السيتي يضغط على أرسنال.. الصدارة تشتعل بعد ثلاثية تشيلسي
رفائيل لياو يسخر من الحكم.. والأخير يرد بطريقته
رفائيل لياو يسخر من الحكم.. والأخير يرد بطريقته
بالفيديو.. تصرف لافت من جماهير ليفربول تجاه صلاح
بالفيديو.. تصرف لافت من جماهير ليفربول تجاه صلاح
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
