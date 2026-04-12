عودة آيت نوري.. نصف ساعة تعيد الجزائري إلى الواجهة مع سيتي

عاد ريان آيت نوري للاستفادة من فرصة لعب مقبولة، بعد أسابيع قضاها على دكة البدلاء مع .



وشارك الظهير الأيسر لنحو نصف ساعة في المباراة التي فاز فيها فريقه على تشيلسي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 32 من الممتاز.



ودخل آيت نوري أرض الملعب في الدقيقة 60، بعد إصابة زميله نيكو أوريلي، وقدم أداء متوسطاً ، لينال تقييماً بلغ 6.6 من 10 وفق منصة "سوفا ".



ولمس لاعب منتخب 31 مرة، وبلغت دقة تمريراته 83 في المئة، كما نجح في مساهمتين دفاعيتين واستعاد العدد نفسه من الكرات.



وفاز آيت نوري بـ3 صراعات ثنائية من أصل 7، ونجح أيضاً في مراوغة لافتة تجاوز خلالها مدافعين دفعة واحدة، وهي اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع على .



في المقابل، لم ينجح اللاعب السابق لولفرهامبتون في تقديم الإضافة الهجومية المعتادة، إذ أنهى المباراة من دون أي تسديدة أو تمريرة مفتاحية.



ويأمل آيت نوري في الحصول على دقائق أكثر خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع عودة سيتي إلى سباق المنافسة على لقب الدوري، بعد تقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 6 نقاط، مع امتلاك "السيتيزنس" مباراة مؤجلة ومواجهة مباشرة حاسمة أمام "الغانرز". (العين)

