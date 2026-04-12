Advertisement

عودة آيت نوري.. نصف ساعة تعيد الجزائري إلى الواجهة مع سيتي

12-04-2026 | 14:11
عودة آيت نوري.. نصف ساعة تعيد الجزائري إلى الواجهة مع سيتي
عاد الجزائري ريان آيت نوري للاستفادة من فرصة لعب مقبولة، بعد أسابيع قضاها على دكة البدلاء مع مانشستر سيتي.

وشارك الظهير الأيسر لنحو نصف ساعة في المباراة التي فاز فيها فريقه على تشيلسي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ودخل آيت نوري أرض الملعب في الدقيقة 60، بعد إصابة زميله نيكو أوريلي، وقدم أداء متوسطاً بشكل عام، لينال تقييماً بلغ 6.6 من 10 وفق منصة "سوفا سكور".

ولمس لاعب منتخب الجزائر الكرة 31 مرة، وبلغت دقة تمريراته 83 في المئة، كما نجح في مساهمتين دفاعيتين واستعاد العدد نفسه من الكرات.

وفاز آيت نوري بـ3 صراعات ثنائية من أصل 7، ونجح أيضاً في مراوغة لافتة تجاوز خلالها مدافعين دفعة واحدة، وهي اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، لم ينجح اللاعب السابق لولفرهامبتون في تقديم الإضافة الهجومية المعتادة، إذ أنهى المباراة من دون أي تسديدة أو تمريرة مفتاحية.

ويأمل آيت نوري في الحصول على دقائق أكثر خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع عودة مانشستر سيتي إلى سباق المنافسة على لقب الدوري، بعد تقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 6 نقاط، مع امتلاك "السيتيزنس" مباراة مؤجلة ومواجهة مباشرة حاسمة أمام "الغانرز". (العين)
Advertisement
مواقع التواصل الاجتماعي

الدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي

بشكل عام

مانشستر

الجزائر

إنكليزي

تابع
Advertisement
