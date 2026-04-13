تطور جديد في أزمة الحكم الرابع لمباراة الأهلي السعودي والفيحاء

أنكر عبدالرحمن السلطان الحكم الرابع في مباراة #الأهلي والفيحاء أنه قال للاعبي الأهلي "ركزوا على الآسيوية".

وأقسم على ذلك أثناء التحقيق الذي تم معه في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشهدت المواجهة جدلاً تحكيمياً واسعاً، تخللته اعتراضات من لاعبي الأهلي على قرارات الحكم محمد السماعيل.وفي هذا السياق، أصدر النادي الأهلي بياناً طالب فيه بالاطلاع على محادثات حكّام المباراة في بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الفيحاء.وشهدت المباراة أيضاً واقعة مثيرة للجدل بعد أن أكد النجم الإنجليزي إيفان مهاجم الأهلي أن الحكم الرابع السلطان تحدث مع لاعبي فريقه بطريقة مستفزة.وقال توني إن الحكم الرابع تحدث معه ومع زملائه وقال لهم: "عليكم بالتركيز في دوري أبطال للنخبة".وبحسب الصحفي دباس الدوسري فإن الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان أنكر هذه الواقعة تماماً خلال التحقيق الذي خضع له من جانب لجنة الحكام بالاتحاد السعودي .وأشار الدوسري عبر حسابه بمنصة إكس إلى أن الحكم الرابع أقسم على عدم حدوث تلك الواقعة من الأساس.