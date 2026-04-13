رسميًا.. كيروش يتولى تدريب منتخب غانا استعدادًا لكأس العالم 2026

13-04-2026 | 13:05
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الأول، استعداداً لكأس العالم 2026، خلفاً للمدرب أوتو أدو.

وجاء هذا القرار بعد استغناء الاتحاد عن خدمات أوتو أدو، قبل المونديال، عقب الخسارتين الوديتين أمام النمسا وألمانيا في شهر آذار الماضي.

وأضاف الاتحاد الغاني في بيان رسمي: "يعلن المجلس التنفيذي للاتحاد، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الأول".

وسيشارك مدرب ريال مدريد السابق (73 عاما) للمرة الخامسة على التوالي في كأس العالم، بعدما قاد البرتغال في نسخة عام 2010 وإيران في أعوام 2014 و2018 و2022.

وشغل كيروش مناصب المدير الفني لمنتخبات مصر وعُمان واليابان وقطر، إلى جانب قيادة البرتغال في مطلع التسعينات، بعد تدريب منتخبات الناشئين البرتغالية

كما سبق له العمل في منصب المدرب المساعد لسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

ويبدأ المدرب كيروش العمل فوراً لإعداد منتخب غانا (النجوم السوداء) للبطولة التي تنطلق في 11 حزيران 2026.

ستخوض غانا أولى مبارياتها في دور المجموعات ضد منتخب بنما في 17 حزيران 2026 في تورنتو، كندا، قبل أن تواجه منتخبي إنجلترا وكرواتيا في باقي مباريات دور المجموعات.
