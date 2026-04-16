في بودابست.. مواجهات نارية في نصف نهائي أبطال أوروبا

يتوقع أن تشهد مواجهات نصف نهائي لموسم 2025-2026، مباريات غاية في القوة، في طريق بلوغ النهائي المقرر في ملعب بوشكاش أرينا في عاصمة بودابست.

فبعد تأهل بايرن ميونيخ وأرسنال إلى نصف النهائي، سيواجه الأول في مواجهة من العيار الثقيل، بينما على الجانب الآخر يصطدم أرسنال وأتلتيكو في مواجهة يُتوقع أن يغلب عليها الطابع التكتيكي.



وتأهل على حساب بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ليفرض نفسه كأحد أبرز المرشحين للقب بأداء قوي على الصعيدين الهجومي والدفاعي.



في المقابل، حجز بايرن ميونيخ مقعده في نصف النهائي عقب إقصائه ، البطل التاريخي لدوري أبطال ، بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، بعد مواجهة درامية حُسمت في الدقائق الأخيرة.



وعلى الجانب الآخر، نجح أتلتيكو مدريد في الإطاحة ببرشلونة، بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين، ليعود إلى نصف النهائي بعد غياب طويل.



كما تأهل أرسنال بعد تخطيه سبورتينغ لشبونة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ليواصل الفريق الإنجليزي مشواره القاري بثبات.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 28 و29 نيسان الجاري، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد فريق أرسنال في مدريد، بينما يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" في قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.



أما مواجهات الإياب، فستقام يومي 5 و6 أيار المقبل، حيث تُحسم بطاقة التأهل في ميونيخ ولندن، في انتظار معرفة هوية طرفي النهائي المرتقب والمحدد له 30 أيار المقبل.



وتأتي هذه المرحلة في ظل منافسة محتدمة، حيث تسعى الفرق الأربعة إلى حجز مقعد في النهائي ومواصلة السباق نحو التتويج بلقب البطولة الأعرق في أوروبا.