لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب

فاز النجم الإسباني لامين يامال بجائزة "لوريوس" كأفضل شاب للعام الماضي، بينما حصل على لقب فريق العام في الحفل الذي أقيم بالعاصمة يوم الاثنين.

واحتفل لامين يامال بأربع بطولات مع خلال العام الماضي، وكان مرشحاً للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي ذهبت لمصلحة الفرنسي عثمان ديمبلي أواخر العام الماضي.

وتوج بجائزة فريق العام بعد حصوله على للمرة الأولى في تاريخه، بينما حصل النجم الألماني السابق كروس على جائزة الإلهام الرياضي.

وحصل الإسباني كارلوس ألكاراز نجم كرة المضرب على جائزة أفضل رياضي في العام، بينما فازت البيلاروسية أرينا سابالينكا على جائزة الرياضية الأفضل.