تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
Lebanon 24
21-04-2026
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز النجم الإسباني لامين يامال بجائزة "لوريوس" كأفضل
رياضي
شاب للعام الماضي، بينما حصل
باريس سان جيرمان
على لقب فريق العام في الحفل الذي أقيم بالعاصمة
الإسبانية
مدريد
يوم الاثنين.
واحتفل لامين يامال بأربع بطولات مع
برشلونة
خلال العام الماضي، وكان مرشحاً للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي ذهبت لمصلحة الفرنسي عثمان ديمبلي أواخر العام الماضي.
وتوج
باريس
سان جيرمان
بجائزة فريق العام بعد حصوله على
دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى في تاريخه، بينما حصل النجم الألماني السابق
توني
كروس على جائزة الإلهام الرياضي.
وحصل الإسباني كارلوس ألكاراز نجم كرة المضرب على جائزة أفضل رياضي في العام، بينما فازت البيلاروسية أرينا سابالينكا على جائزة الرياضية الأفضل.
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
الإسبانية
برشلونة
أوروبا
الرياض
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24