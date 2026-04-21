|
رياضة
حلم "جونيور" يقترب من التحقق.. هل سيلعب رونالدو مع نجله؟
Lebanon 24
21-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت تقارير صحفية سعودية عن سيناريو مرتقب قد يجمع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
بنجله كريستيانو جونيور في صفوف الفريق الأول لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "الوئام" بأن إدارة "العالمي" تدرس بجدية تصعيد جونيور (16 عاماً) إلى تدريبات الفريق الأول، لمنحه فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة، وذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع فريق درجة الشباب بالنادي.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار عقد
رونالدو
الأب لموسمين إضافيين بعد تمديد التعاقد العام الماضي، مما يفتح الباب أمام تحقق حلم مزاملة الأب لنجله على أرض الملعب مع انطلاق الموسم الجديد.
ويقترب رونالدو الأب بقوة من تحقيق أول ألقابه الكبرى مع النصر منذ انضمامه في كانون الثاني 2023، حيث يتربع الفريق على صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، كما يستعد لمواجهة الأهلي
القطري
في نصف نهائي
دوري
أبطال
آسيا
2.
وكان رونالدو قد علق سابقاً على فكرة اللعب بجوار نجله بالقول إنه "سيترك الأمر للوقت ليقرر ذلك". (سكاي نيوز)
