تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برايتون

تلقى فريق يوم الثلاثاء الهزيمة الخامسة له على التوالي في ، حيث خسر أمام مضيفه بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز .



واستقبل تشيلسي هدفاً مبكراً سجله فردي كاديوغلو في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف جاك هينشلوود الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 56، وأحرز البديل هدفاً ثالثاً من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد برايتون بهذا الانتصار إلى 50 نقطة ليصل إلى المركز السادس، بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز السابع.



وتعد هذه المرة الأولى تاريخياً لتشيلسي التي يتلقى فيها خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي دون أن يسجل ولو هدف وحيد.