|
رياضة
تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برايتون
Lebanon 24
22-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى فريق
تشيلسي
يوم الثلاثاء الهزيمة الخامسة له على التوالي في
الدوري الإنجليزي الممتاز
، حيث خسر أمام مضيفه
برايتون
بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
.
واستقبل تشيلسي هدفاً مبكراً سجله
الهولندي
فردي كاديوغلو في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف جاك هينشلوود الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 56، وأحرز البديل
داني ويلبيك
هدفاً ثالثاً
في الدقيقة الأولى
من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وارتفع رصيد برايتون بهذا الانتصار إلى 50 نقطة ليصل إلى المركز السادس، بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز السابع.
وتعد هذه المرة الأولى تاريخياً لتشيلسي التي يتلقى فيها خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي دون أن يسجل ولو هدف وحيد.
مواضيع ذات صلة
السيتي يضغط على أرسنال.. الصدارة تشتعل بعد ثلاثية تشيلسي
Lebanon 24
السيتي يضغط على أرسنال.. الصدارة تشتعل بعد ثلاثية تشيلسي
22/04/2026 12:58:58
22/04/2026 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال يحسم الدربي المشتعل.. ثلاثية مثيرة تُسقط أتلتيكو في البرنابيو
Lebanon 24
ريال يحسم الدربي المشتعل.. ثلاثية مثيرة تُسقط أتلتيكو في البرنابيو
22/04/2026 12:58:58
22/04/2026 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلان يهدر الفرصة.. ويسقط أمام لاتسيو بهدف
Lebanon 24
ميلان يهدر الفرصة.. ويسقط أمام لاتسيو بهدف
22/04/2026 12:58:58
22/04/2026 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنصار يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى شباب الساحل
Lebanon 24
الأنصار يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى شباب الساحل
22/04/2026 12:58:58
22/04/2026 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنجليزي الممتاز
في الدقيقة الأولى
داني ويلبيك
لكرة القدم
كرة القدم
الهولندي
قد يعجبك أيضاً
ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس
Lebanon 24
ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس
02:00 | 2026-04-22
22/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟
Lebanon 24
ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟
00:37 | 2026-04-22
22/04/2026 12:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
Lebanon 24
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
23:51 | 2026-04-21
21/04/2026 11:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "جونيور" يقترب من التحقق.. هل سيلعب رونالدو مع نجله؟
Lebanon 24
حلم "جونيور" يقترب من التحقق.. هل سيلعب رونالدو مع نجله؟
23:00 | 2026-04-21
21/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع العمالقة يشتعل على "ألمع موهبة" في البرازيل
Lebanon 24
صراع العمالقة يشتعل على "ألمع موهبة" في البرازيل
16:56 | 2026-04-21
21/04/2026 04:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
Lebanon 24
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
07:03 | 2026-04-21
21/04/2026 07:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
14:24 | 2026-04-21
21/04/2026 02:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
09:22 | 2026-04-21
21/04/2026 09:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
10:00 | 2026-04-21
21/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
02:00 | 2026-04-22
ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس
00:37 | 2026-04-22
ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟
23:51 | 2026-04-21
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
23:00 | 2026-04-21
حلم "جونيور" يقترب من التحقق.. هل سيلعب رونالدو مع نجله؟
16:56 | 2026-04-21
صراع العمالقة يشتعل على "ألمع موهبة" في البرازيل
16:01 | 2026-04-21
خطأ قاتل.. ماتشيدا يعبر إلى النهائي ويصعق شباب الأهلي
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
22/04/2026 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
22/04/2026 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
22/04/2026 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
