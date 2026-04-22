المحكمة العليا الإسبانية تبرئ نيمار وبرشلونة نهائياً من تهم الفساد والاحتيال

قضت اليوم الأربعاء، بعد ، ببراءة النجم البرازيلي نيمار جونيور ومسؤولين سابقين في نادي من اتهامات الفساد والاحتيال المتعلقة بصفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني صيف عام 2013.



وذكرت المحكمة في بيانها أن "الحقائق أظهرت تناقض الاتهامات، ولم يكن هناك أي احتيال أو فساد"، معتبرة أن تحركات برشلونة "كانت رياضية لتسريع التوقيع مع اللاعب".



وكانت الدعوى مقدمة من شركة "دي آي إس" البرازيلية التي امتلكت 40% من حقوق نيمار كلاعب شاب. وطالبت الشركة بتعويض 35 مليون ، معتبرة أن الأطراف تآمروا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة.



وقضت محاكم إسبانية سابقاً بأن كلفة انتقال نيمار بلغت 83 مليون يورو على الأقل، بينما كان النادي قد أعلن عن 57.1 مليون يورو فقط. وحصلت "دي آي إس" آنذاك على 6.8 مليون يورو من حصة سانتوس.



وشهدت المحاكمة منعطفاً درامياً بعد تراجع عن طلب سجن اللاعب عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، وسحب التهم عن جميع المتهمين بمن فيهم والدا نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو. (الجزيرة)



Advertisement