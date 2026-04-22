تشلسي يقيل روسينيور بعد 4 أشهر فقط.

مدربه ليام روسينيور يوم الأربعاء، بعد أقل من أربعة أشهر على توليه المسؤولية خلفاً لإنزو ماريسكا في كانون الثاني الماضي، وذلك عقب سلسلة من النتائج الكارثية دفعت الفريق إلى المركز السابع وهددت آماله الأوروبية.



ولم يصمد المدرب الإنكليزي في منصبه رغم عقده الممتد لستة أعوام ونصف، بعدما تلقى الفريق سبع هزائم في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات. واعتُبرت الخسارة القاسية أمام بثلاثية نظيفة على ملعب "أميكس" الثلاثاء القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث وُصفت بأنها الأسوأ أداءً هذا الموسم.



وسيتولى كالوم مكفارلين، مدرب فريق تحت 21 عاماً، مهمة قيادة الفريق مؤقتاً حتى نهاية الموسم، بدءاً من مواجهة ليدز في نصف نهائي الإنكليزي المقبل.



