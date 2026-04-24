رياضة

هيثم حسن يشارك بديلاً في تعادل أوفييدو مع فياريال.. والفريق يتذيل "الليغا"

Lebanon 24
24-04-2026 | 00:26
هيثم حسن يشارك بديلاً في تعادل أوفييدو مع فياريال.. والفريق يتذيل الليغا
هيثم حسن يشارك بديلاً في تعادل أوفييدو مع فياريال.. والفريق يتذيل الليغا
شارك الدولي المصري هيثم حسن بديلاً في تعادل فريقه ريال أوفييدو مع ضيفه فياريال بهدف لمثله، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني على ملعب كارلوس تارتيري.

تقدم فياريال مبكراً عبر نيكولاس بيبي في الدقيقة الثالثة عشرة، قبل أن يدرك إلياس شعيرا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة والستين. ودفع المدرب باللاعب المصري في الدقيقة الحادية والسبعين بدلاً من الأرجنتيني تياغو فيرنانديز.

ورفع أوفييدو رصيده إلى 28 نقطة متذيلاً جدول الترتيب، فيما بقي فياريال ثالثاً برصيد 62 نقطة.

ويخوض هيثم حسن (24 عاماً) موسماً مميزاً على الصعيد الشخصي، فشارك في 32 مباراة هذا الموسم وساهم في 3 أهداف كلها أمام ريال سوسيداد (هدفان) وأوساسونا (هدف). وكان قد انضم لأوفييدو صيف 2024 وقاده للصعود إلى "الليغا"، قبل أن يخوض أولى مبارياته الدولية مع منتخب مصر في توقف آذار الماضي أمام السعودية وإسبانيا.
