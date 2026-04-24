تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
نزيف مستمر.. انهيار المنتخب البرازيلي قبل 48 يوما من المونديال
Lebanon 24
24-04-2026
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتسع رقعة الغيابات في صفوف منتخب
البرازيل
بشكل ينذر بأزمة حقيقية قبيل انطلاق
كأس العالم
2026، إذ لم تكد تمتص الجماهير صدمة فقدان رودريغو جويس بسبب الركبة، حتى تلاحقت الأنباء السيئة من العيادات الطبية.
وذكرت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
أن المدافع إيدير ميليتاو بات مهدداً فعلياً بعدم اللحاق بالعرس العالمي، بعد إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، وهي ثالث إصابة عضلية له هذا الموسم، لينتهي مشواره مع النادي قبل أن يبدأ القلق حول جاهزيته للقميص الأصفر.
ولم تكد تمض ساعات حتى تلقى المدرب
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي ضربة ثالثة، تمثلت في خروج المهاجم الشاب
فيتور
روكي (21 عاماً) مصاباً بعد ربع ساعة فقط من أول مشاركة أساسية له منذ شهر. تدخل قوي على كاحله الأيسر أنهى ليلته باكراً، وظهر اللاعب على النقالة وهو يجهش بالبكاء.
ونشر روكي لاحقاً رسالة عبر "إنستغرام" قال فيها: "حافظوا على هدوئكم واعملوا بجد للتعافي"، علماً أنه يعاني أصلاً من مشكلة مزمنة في الكاحل ذاته منذ نصف نهائي بطولة باوليستا في آذار.
وسجل المهاجم 6 أهداف وتمريرة حاسمة في 18 مباراة هذا الموسم مع بالميراس، لكن اسمه غاب عن آخر استدعاءات أنشيلوتي الذي ينتظر حتى الثامن عشر من أيار لإعلان القائمة النهائية.
وضمت القائمة الأخيرة أسماء هجومية بارزة بينها فينيسيوس ورافينيا وإندريك ومارتينيلي، فيما تنتظر البرازيل استهلال مشوارها في
المجموعة الثالثة
إلى جانب
المغرب
وهايتي واسكتلندا. (كووورة)
Advertisement
المجموعة الثالثة
كأس العالم
الإسبانية
البرازيل
الإيطالي
بيل ان
المغرب
فيتور
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24