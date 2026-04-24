نزيف مستمر.. انهيار المنتخب البرازيلي قبل 48 يوما من المونديال

تتسع رقعة الغيابات في صفوف منتخب بشكل ينذر بأزمة حقيقية قبيل انطلاق 2026، إذ لم تكد تمتص الجماهير صدمة فقدان رودريغو جويس بسبب الركبة، حتى تلاحقت الأنباء السيئة من العيادات الطبية.



وذكرت صحيفة "ماركا" أن المدافع إيدير ميليتاو بات مهدداً فعلياً بعدم اللحاق بالعرس العالمي، بعد إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، وهي ثالث إصابة عضلية له هذا الموسم، لينتهي مشواره مع النادي قبل أن يبدأ القلق حول جاهزيته للقميص الأصفر.



ولم تكد تمض ساعات حتى تلقى المدرب كارلو أنشيلوتي ضربة ثالثة، تمثلت في خروج المهاجم الشاب روكي (21 عاماً) مصاباً بعد ربع ساعة فقط من أول مشاركة أساسية له منذ شهر. تدخل قوي على كاحله الأيسر أنهى ليلته باكراً، وظهر اللاعب على النقالة وهو يجهش بالبكاء.



ونشر روكي لاحقاً رسالة عبر "إنستغرام" قال فيها: "حافظوا على هدوئكم واعملوا بجد للتعافي"، علماً أنه يعاني أصلاً من مشكلة مزمنة في الكاحل ذاته منذ نصف نهائي بطولة باوليستا في آذار.



وسجل المهاجم 6 أهداف وتمريرة حاسمة في 18 مباراة هذا الموسم مع بالميراس، لكن اسمه غاب عن آخر استدعاءات أنشيلوتي الذي ينتظر حتى الثامن عشر من أيار لإعلان القائمة النهائية.



وضمت القائمة الأخيرة أسماء هجومية بارزة بينها فينيسيوس ورافينيا وإندريك ومارتينيلي، فيما تنتظر البرازيل استهلال مشوارها في إلى جانب وهايتي واسكتلندا. (كووورة)



