كريستيانو جونيور بين المجد والضغط… 5 مخاطر تهدد مستقبله الكروي

24-04-2026 | 06:16
يعيش كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية الحية، حالة من الجدل الرياضي المستمر حول مستقبله الاحترافي، فبينما ينثر سحره حالياً في ملاعب الناشئين بنادي النصر السعودي، تلوح في الأفق دائماً طموحات العودة إلى البيرنابيو حيث صنع والده التاريخ. 

لكن، هل الانتقال إلى ريال مدريد في هذه السن هو الخطوة المثالية، أم أنه فخ قد ينهي مسيرة الوريث قبل أن تبدأ؟


بناءً على المعطيات الحالية والضغوط المحيطة، تبرز 5 مخاطر جوهرية قد تعصف بمستقبل جونيور الكروي:
أولاً: لعنة المقارنة بالدون

المشكلة الأكبر التي تواجه جونيور هي أنه لا يُعامل كلاعب موهوب يبحث عن هويته، بل يُنظر إليه كاستنساخ لوالده. 

الإعلام والجماهير يضعونه تحت مجهر لا يرحم؛ فكل تمريرة خاطئة تُحلل كفشل في وراثة جينات الأسطورة، وكل هدف يسجله يُقارن فوراً بأهداف والده في السن نفسه. 

هذه المقارنة الظالمة تحرمه من حق التطور الطبيعي، وتجعله سجين صورة ذهنية قد لا يستطيع مضاهاتها أبداً.

ثانياً: محرقة النجوم في لا فابريكا

يُعرف ريال مدريد بأن أكاديميته لا فابريكا هي واحدة من أقسى بيئات التنافس في العالم، ففي مدريد، تسقط الأسماء وتبقى الكفاءة فقط؛ لا مكان هناك للمجاملة أو العواطف. 

الدخول في هذا المعترك في سن مبكرة يعني مواجهة منافسة شرسة مع مواهب عالمية تقاتل من أجل البقاء، وهذا الضغط العالي قد يؤدي إلى احتراق موهبة جونيور قبل نضجها، خاصة وأن الفشل في الريال له صدى عالمي مدمر.

ثالثاً: فقدان البيئة المحمية في نادي النصر

في العاصمة السعودية الرياض، وتحديداً داخل قلعة العالمي، يحظى جونيور بوضع خاص، فالنادي يوفر له بيئة محمية ودعماً جماهيرياً ونفسياً هائلاً، حيث يُعامل كابن للنادي ومدلل للجماهير التي تعشق والده. 

الانتقال إلى أوروبا يعني كسر هذا الدرع الواقي، ومواجهة جماهير وصحافة لن تتردد في انتقاده بقسوة، بل وربما استخدامه كأداة للسخرية من والده في حال الإخفاق.

رابعاً: سقف التوقعات الخيالي

ينتظر الجمهور من جونيور أن يكون ماكينة أهداف تتحرك على الأرض، ويتوقعون منه تسجيل 50 هدفاً في الموسم وتنفيذ ركلات حرة ومقصات خرافية وهو لا يزال في مرحلة التكوين.

هذا السقف الخيالي من التوقعات يخلق ضعفاً نفسياً؛ فبدلاً من أن يلعب من أجل المتعة والشغف، يتحول اللعب إلى واجب ثقيل لإرضاء طموحات الجماهير، مما قد يفقده حبه للكرة بمرور الوقت.


خامساً: الملاحقة الإعلامية المسمومة

يعيش جونيور حياة نجم غلاف قبل أن يصبح لاعباً محترفاً، فتحركات حياته الشخصية، ملابسه، وسلوكياته على منصات التواصل الاجتماعي كلها مواد دسمة للصحافة الصفراء. 

هذه الملاحقة المسمومة تشتت انتباه المراهق الصغير عن التدريبات وتطوير المهارات، وتجعله يركز على الصورة أكثر من الأداء، وهو الفخ الذي سقط فيه الكثير من أبناء المشاهير قبل ذلك.(ارم نيوز)
