هل يترك مانشستر سيتي؟.. غوارديولا يقترب من تدريب هذا المنتخب

أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، بأن الإسباني ، مدرب ، يدرس إمكانية تولي تدريب المنتخب الصيف المقبل، على الرغم من أن عقده مع ناديه الإنجليزي يمتد حتى حزيران 2027.



وأشارت الصحيفة إلى أن قد يفضل تدريب أحد المنتخبات كحل وسط، في حال قرر الرحيل عن "السيتي" للحصول على قسط من الراحة من ضغوط الأندية، مستفيداً من علاقته القوية بكرة القدم منذ أن كان لاعباً في صفوف بريشيا وروما.



ويأتي هذا الاحتمال في وقت يستعد فيه لانتخاب رئيس جديد في 22 حزيران المقبل، وتعيين خلف للمدرب جينارو غاتوزو، عقب فشل "الأتزوري" في التأهل لكأس العالم 2026.

