رياضة

مانشستر سيتي يحسم التأهل في الدقائق الأخيرة ويبلغ نهائي ويمبلي

Lebanon 24
25-04-2026 | 15:48
مانشستر سيتي يحسم التأهل في الدقائق الأخيرة ويبلغ نهائي ويمبلي
بات مانشستر سيتي أول المتأهلين إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025 ـ 2026، بعد فوزه المثير على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، 25 أبريل 2026، على استاد ويمبلي في نصف النهائي. 

وشهدت المباراة نسقا بطئيا جدا في الشوط الأول ومعظم فترات الشوط الثاني، ولكن الدقائق العشر الأخيرة سجلت انتفاضة قوية من الفريقين وهدفا مفاجئا من ساوثامبتون، لكن جيريمي دوكو ونيكو غونزاليس لاعبي السيتي نجحا في حسم تأهل فريقهما بهدفين في الدقائق الثماني الأخيرة.

 
وسيطر فريق المدرب بيب غوارديولا على مجريات اللعب في بداية المباراة، لكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الحارس دانييل بيريتز، قبل أن تشهد الفترة الثانية ارتفاعا نسبيا في أداء الفريقين.

وباغت فين إسحاق عزاز دفاع السيتي بهدف رائع في الدقيقة الثمانين، بعد هجمو مرتدة سريعة أثمرت هدفا رائعا من تصويبة قوية هزت شباك جيمس ترافورد.


ووجد مانشستر سيتي نفسه في موقف صعب للغاية وباتت آماله في الوصول للنهائي في موضع الخطر، لكن نجمه البديل جيريمي دوكو استطاع أن يعيد الأمور إلى نصابها سريعا.


وبعد ضغط هجومي مستمر، نجح جيريمي دوكو في إدراك التعادل في الدقيقة الـ83 بعدما اصطدمت كرته بالدفاع ودخلت الشباك.


واستمر ضغط السيتي ليتمكن البديل الآخر نيكو غونزاليس من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من خارج مناطق الجزاء سكنت الشباك وجعلت النتيجة 2 ـ 1.

 ولم يقدر ساوثامبتون على العودة في المباراة في الدقائق المتبقية، ليحسم السيتي بطاقة العبور لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيقام أيضا على ملعب ويمبلي.
مواضيع ذات صلة
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير فرنسية تحسم الجدل: مبابي يغيب عن مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يفوز ويضيق الخناق على أرسنال
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحق ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:25 | 2026-04-26
Lebanon24
23:00 | 2026-04-25
Lebanon24
12:29 | 2026-04-25
Lebanon24
10:00 | 2026-04-25
Lebanon24
07:22 | 2026-04-25
Lebanon24
05:37 | 2026-04-25
