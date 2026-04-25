مانشستر سيتي يحسم التأهل في الدقائق الأخيرة ويبلغ نهائي ويمبلي

بات أول المتأهلين إلى نهائي 2025 ـ 2026، بعد فوزه المثير على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، 25 أبريل 2026، على استاد ويمبلي في نصف النهائي.



وشهدت المباراة نسقا بطئيا جدا في الشوط الأول ومعظم فترات الشوط الثاني، ولكن الدقائق العشر الأخيرة سجلت انتفاضة قوية من الفريقين وهدفا مفاجئا من ساوثامبتون، لكن دوكو ونيكو غونزاليس لاعبي السيتي نجحا في حسم تأهل فريقهما بهدفين في الدقائق الثماني الأخيرة.





وسيطر فريق المدرب على مجريات اللعب في بداية المباراة، لكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الحارس دانييل بيريتز، قبل أن تشهد الفترة الثانية ارتفاعا نسبيا في أداء الفريقين.



وباغت فين عزاز دفاع السيتي بهدف رائع في الدقيقة الثمانين، بعد هجمو مرتدة سريعة أثمرت هدفا رائعا من تصويبة قوية هزت شباك ترافورد.





ووجد سيتي نفسه في موقف صعب للغاية وباتت آماله في الوصول للنهائي في موضع الخطر، لكن نجمه البديل جيريمي دوكو استطاع أن يعيد الأمور إلى نصابها سريعا.





وبعد ضغط هجومي مستمر، نجح جيريمي دوكو في إدراك التعادل في الدقيقة الـ83 بعدما اصطدمت كرته بالدفاع ودخلت الشباك.





واستمر ضغط السيتي ليتمكن البديل الآخر نيكو غونزاليس من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من خارج مناطق الجزاء سكنت الشباك وجعلت النتيجة 2 ـ 1.



ولم يقدر ساوثامبتون على العودة في المباراة في الدقائق المتبقية، ليحسم السيتي بطاقة العبور لنهائي الإنجليزي الذي سيقام أيضا على ملعب ويمبلي.



Advertisement