رياضة

إصابة هافرتز تقلق أرسنال.. وفيرديناند يتوقع غياباً طويلاً

Lebanon 24
26-04-2026 | 03:34
إصابة هافرتز تقلق أرسنال.. وفيرديناند يتوقع غياباً طويلاً
إصابة هافرتز تقلق أرسنال.. وفيرديناند يتوقع غياباً طويلاً photos 0
أبدى النجم السابق ليس فيرديناند قلقه من إصابة لاعب أرسنال كاي هافرتز، مرجحاً أن يغيب الألماني عن بقية الموسم بعد خروجه مصاباً خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد.

وحقق أرسنال فوزاً صعباً على نيوكاسل بنتيجة 1-0، السبت، أمام جماهيره في ملعب الإمارات، ليستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بفارق ثلاث نقاط.

وسجل إيبيريشي إيزي هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يغادر لاحقاً في الشوط الثاني.

وكان أرسنال قد خسر هافرتز قبل ذلك، بعدما سقط بعيداً عن الكرة في الدقيقة 33، إثر شعوره بمشكلة عضلية في منطقة أعلى الساق أو الفخذ. وغادر اللاعب الملعب وهو يعرج، متوجهاً مباشرة إلى غرف الملابس، ليحل فيكتور غيوكيريس بدلاً منه.
Arsenal v Newcastle United - Premier League

وقال المدرب ميكيل أرتيتا بعد اللقاء إن الإصابة "عضلية"، معرباً عن أمله في جاهزية هافرتز لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

لكن أسطورة أرسنال إيان رايت لم يبدُ مطمئناً، مشيراً إلى أنه "قلق جداً" من احتمال أن تكون الإصابة طويلة.

بدوره، قال فيرديناند عبر "Premier League Productions" إن ما حدث يبدو كأنه تكرار لإصابة سابقة، مضيفاً: "من ملامح وجهه وهو يغادر مباشرة إلى غرف الملابس، لا تتوقع رؤيته قريباً".

وكان هافرتز قد غاب عن الأشهر الأربعة الأخيرة من الموسم الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة استدعت جراحة، ثم عاد في بداية الموسم الحالي قبل أن يبتعد مجدداً بسبب عملية في الركبة وصفها النادي حينها بأنها "بسيطة".

ومنذ عودته في كانون الثاني، شارك هافرتز أساسياً في 10 مباريات، وفضّله أرتيتا أخيراً في مركز الهجوم على غيوكيريس، بسبب قدرته على الربط بين الخطوط ومنح أرسنال مرونة أكبر في الثلث الأخير.

واعتبر فيرديناند أن غياب هافرتز، إذا تأكد لنهاية الموسم، سيكون ضربة كبيرة لأرسنال، قائلاً إن اللاعب يمنح الفريق نقطة ارتكاز هجومية مهمة، وهو ما لم يقدمه غيوكيريس بالمستوى نفسه حتى الآن.
