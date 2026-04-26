إصابة هافرتز تقلق أرسنال.. وفيرديناند يتوقع غياباً طويلاً

وحقق أرسنال فوزاً صعباً على نيوكاسل بنتيجة 1-0، السبت، أمام جماهيره في ملعب ، ليستعيد صدارة بفارق ثلاث نقاط.وسجل إيبيريشي إيزي هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يغادر لاحقاً في الشوط الثاني.وكان أرسنال قد خسر هافرتز قبل ذلك، بعدما سقط بعيداً عن في الدقيقة 33، إثر شعوره بمشكلة عضلية في منطقة أعلى الساق أو الفخذ. وغادر اللاعب الملعب وهو يعرج، متوجهاً مباشرة إلى غرف الملابس، ليحل فيكتور غيوكيريس بدلاً منه.وقال المدرب ميكيل أرتيتا بعد اللقاء إن الإصابة "عضلية"، معرباً عن أمله في جاهزية هافرتز لمواجهة في ذهاب نصف نهائي الأسبوع المقبل.لكن أسطورة أرسنال إيان رايت لم يبدُ مطمئناً، مشيراً إلى أنه "قلق جداً" من احتمال أن تكون الإصابة طويلة.بدوره، قال فيرديناند عبر "Premier League Productions" إن ما حدث يبدو كأنه تكرار لإصابة سابقة، مضيفاً: "من ملامح وجهه وهو يغادر مباشرة إلى غرف الملابس، لا تتوقع رؤيته قريباً".وكان هافرتز قد غاب عن الأشهر الأربعة الأخيرة من الموسم الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة استدعت جراحة، ثم عاد في بداية الموسم الحالي قبل أن يبتعد مجدداً بسبب عملية في الركبة وصفها النادي حينها بأنها "بسيطة".ومنذ عودته في كانون الثاني، شارك هافرتز أساسياً في 10 مباريات، وفضّله أرتيتا أخيراً في مركز الهجوم على غيوكيريس، بسبب قدرته على الربط بين الخطوط ومنح أرسنال مرونة أكبر في الثلث الأخير.واعتبر فيرديناند أن غياب هافرتز، إذا تأكد لنهاية الموسم، سيكون ضربة كبيرة لأرسنال، قائلاً إن اللاعب يمنح الفريق نقطة ارتكاز هجومية مهمة، وهو ما لم يقدمه غيوكيريس بالمستوى نفسه حتى الآن.