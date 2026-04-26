قبل كأس العالم.. برونو فيرنانديز يقدم وعدا لرونالدو

قدم برونو فيرنانديز نجم نادي مانشستر يونايتد وعدا هاما لزميله في منتخب البرتغال ومهاجم النصر السعودي قبل أشهر من بداية .

وسوف ينطلق كأس العالم بعد حوالي شهرين من الآن حيث يقام في الأميركية، وكندا، والمكسيك.



ووعد برونو فيرنانديز رونالدو بأن يبذل قصارى جهده من أجل منح البرتغال لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخها وهو اللقب الذي ينقص صاروخ ماديرا مع بلاده.



وتوج رونالدو من قبل مع منتخب البرتغال ببطولة اليورو في عام 2016 بجانب الحصول على لقب الأمم الأوروبية.



وقال برونو في تصريحات إلى "بي بي سي سبورت": "سيكون من الرائع أن نختتم هذه البطولة الأخيرة مع كريستيانو رونالدو ونفوز بها".

وأتم: "أتمنى حقا أن نحقق هذا الإنجاز ليس فقط من أجل البرتغال بل من أجل كل ما قدمه كريستيانو والعالم".



وتعتبر نسخة كأس العالم هذا العام هي الأخيرة لـرونالدو مع منتخب البرتغال حيث يبلغ نجم ومانشستر يونايتد السابق من العمر 41 عاما. (روسيا اليوم)