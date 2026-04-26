|
رياضة
قبل كأس العالم.. برونو فيرنانديز يقدم وعدا لرونالدو
Lebanon 24
26-04-2026
|
07:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم برونو فيرنانديز نجم نادي مانشستر يونايتد وعدا هاما لزميله في منتخب البرتغال ومهاجم النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
قبل أشهر من بداية
كأس العالم
.
وسوف ينطلق كأس العالم بعد حوالي شهرين من الآن حيث يقام في
الولايات المتحدة
الأميركية، وكندا، والمكسيك.
ووعد برونو فيرنانديز رونالدو بأن يبذل قصارى جهده من أجل منح البرتغال لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخها وهو اللقب الذي ينقص صاروخ ماديرا مع بلاده.
وتوج رونالدو من قبل مع منتخب البرتغال ببطولة اليورو في عام 2016 بجانب الحصول على لقب
دوري
الأمم الأوروبية.
وقال برونو في تصريحات إلى "بي بي سي سبورت": "سيكون من الرائع أن نختتم هذه البطولة الأخيرة مع كريستيانو رونالدو ونفوز بها".
وأتم: "أتمنى حقا أن نحقق هذا الإنجاز ليس فقط من أجل البرتغال بل من أجل كل ما قدمه كريستيانو
لكرة القدم
والعالم".
وتعتبر نسخة كأس العالم هذا العام هي الأخيرة لـرونالدو مع منتخب البرتغال حيث يبلغ نجم
ريال مدريد
ومانشستر يونايتد السابق من العمر 41 عاما. (روسيا اليوم)
كريستيانو رونالدو
الولايات المتحدة
روسيا اليوم
كأس العالم
ريال مدريد
لكرة القدم
الأوروبي
أوروبي
تابع
