في نهاية الموسم.. مانشستر سيتي يعلن رحيل ستونز

أعلن الإنكليزي ، أن جون ستونز سيرحل عن النادي هذا الصيف، ليضع نهاية لمسيرة مميزة وناجحة استمرت عشرة أعوام في ملعب الاتحاد.



وذكر الموقع الإلكتروني لنادي أن المدافع الإنكليزي انضم إلى الفريق في عام 2016، ليصبح ثاني صفقات ، وخلال هذه الفترة خاض 293 مباراة مع الفريق.

وحتى الآن، ساهم ستونز البالغ عمره 31 عاماً في تتويج سيتي بـ19 لقباً كبيراً، من بينها ستة ألقاب في الممتاز، ولقب .



وخلال هذه الفترة، سجل ستونز 19 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة، مع إمكانية إضافة المزيد من الألقاب، في ظل استمرار سيتي في المنافسة على الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي.