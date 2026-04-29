|
رياضة
في نهاية الموسم.. مانشستر سيتي يعلن رحيل ستونز
Lebanon 24
29-04-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نادي مانشستر سيتي
الإنكليزي
لكرة القدم
، أن جون ستونز سيرحل عن النادي هذا الصيف، ليضع نهاية لمسيرة مميزة وناجحة استمرت عشرة أعوام في ملعب الاتحاد.
وذكر الموقع الإلكتروني لنادي
مانشستر سيتي
أن المدافع الإنكليزي انضم إلى الفريق في عام 2016، ليصبح ثاني صفقات
بيب غوارديولا
، وخلال هذه الفترة خاض 293 مباراة مع الفريق.
وحتى الآن، ساهم ستونز البالغ عمره 31 عاماً في تتويج سيتي بـ19 لقباً كبيراً، من بينها ستة ألقاب في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، ولقب
دوري أبطال أوروبا
.
وخلال هذه الفترة، سجل ستونز 19 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة، مع إمكانية إضافة المزيد من الألقاب، في ظل استمرار سيتي في المنافسة على الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي.
