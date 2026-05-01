تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ضربة لفيلا قبل موقعة توتنهام.. شكوك حول جاهزية أونانا

Lebanon 24
01-05-2026 | 03:42
A-
A+
ضربة لفيلا قبل موقعة توتنهام.. شكوك حول جاهزية أونانا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى أستون فيلا ضربة مؤثرة قبل مواجهته المرتقبة أمام توتنهام هذا الأسبوع في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما تحوم الشكوك حول قدرة لاعب الوسط أمادو أونانا على المشاركة عقب إصابته خلال مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام نوتنغهام فورست.

وكان أونانا قد اضطر إلى مغادرة الملعب خلال اللقاء الذي خسره فيلا الخميس، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني قبل المواجهة المحلية المهمة على ملعب فيلا بارك.

وقال المدرب أوناي إيمري بعد المباراة إن اللاعب اشتكى في الشوط الأول من شعوره بآلام في ربلة الساق، مضيفاً أنه لا يعرف بعد كيف ستكون وتيرة تعافيه، معرباً عن أمله في أن يتمكن من استعادة جاهزيته خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بحذر مع حالته.

وكان الدولي البلجيكي قد عاد إلى تشكيلة أستون فيلا في مواجهة سيتي غراوند بعد تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في الخسارة أمام فولهام الأسبوع الماضي.

ومع إقامة مباراة الإياب الأوروبية بعد لقاء توتنهام، يبقى وارداً أن يفضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بأونانا في مباراة الأحد، لمنحه وقتاً إضافياً من أجل استعادة جاهزيته الكاملة قبل الحسم القاري.

ويدخل أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز، ويبدو قريباً من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن مشواره في الدوري الأوروبي. كما يملك الفريق أفضلية مريحة تبلغ 8 نقاط على برايتون صاحب المركز السادس، ما يعني أن عودته إلى المسابقة القارية الأولى قد تُحسم مبكراً، ربما حتى هذا الأسبوع، تبعاً لنتائج بقية المباريات.

في المقابل، يصل توتنهام إلى فيلا بارك تحت ضغط كبير، في ظل صراعه لتفادي الهبوط. وكان الفريق قد حقق فوزه الأول في الدوري خلال عام 2026 على حساب وولفرهامبتون الهابط سلفاً، لكن ذلك لم يكن كافياً لإخراجه من المراكز الثلاثة الأخيرة، بعد فوز وست هام على إيفرتون.

وبذلك، يبدأ توتنهام الجولة وهو على بعد نقطتين من منطقة الأمان، مع ترقب إضافي لما ستسفر عنه نتيجة وست هام قبل 24 ساعة من مباراته.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24