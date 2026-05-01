ضربة لفيلا قبل موقعة توتنهام.. شكوك حول جاهزية أونانا

تلقى ضربة مؤثرة قبل مواجهته المرتقبة أمام هذا الأسبوع في الممتاز، بعدما تحوم الشكوك حول قدرة لاعب الوسط أمادو على المشاركة عقب إصابته خلال مباراة ذهاب نصف نهائي أمام نوتنغهام فورست.



وكان أونانا قد اضطر إلى مغادرة الملعب خلال اللقاء الذي خسره فيلا الخميس، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني قبل المواجهة المحلية المهمة على ملعب فيلا بارك.



وقال المدرب أوناي إيمري بعد المباراة إن اللاعب اشتكى في الشوط الأول من شعوره بآلام في ربلة الساق، مضيفاً أنه لا يعرف بعد كيف ستكون وتيرة تعافيه، معرباً عن أمله في أن يتمكن من استعادة جاهزيته خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بحذر مع حالته.



وكان الدولي البلجيكي قد عاد إلى تشكيلة أستون فيلا في مواجهة سيتي غراوند بعد تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في الخسارة أمام فولهام الأسبوع الماضي.



ومع إقامة مباراة الإياب الأوروبية بعد لقاء توتنهام، يبقى وارداً أن يفضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بأونانا في مباراة الأحد، لمنحه وقتاً إضافياً من أجل استعادة جاهزيته الكاملة قبل الحسم القاري.



ويدخل أستون فيلا المباراة وهو يحتل في جدول الدوري الممتاز، ويبدو قريباً من حجز مقعد في ، بغض النظر عن مشواره في الدوري . كما يملك الفريق أفضلية مريحة تبلغ 8 نقاط على برايتون صاحب المركز السادس، ما يعني أن عودته إلى المسابقة القارية الأولى قد تُحسم مبكراً، ربما حتى هذا الأسبوع، تبعاً لنتائج بقية المباريات.



في المقابل، يصل توتنهام إلى فيلا بارك تحت ضغط كبير، في ظل صراعه لتفادي الهبوط. وكان الفريق قد حقق فوزه الأول في الدوري خلال عام 2026 على حساب وولفرهامبتون الهابط سلفاً، لكن ذلك لم يكن كافياً لإخراجه من المراكز الثلاثة الأخيرة، بعد فوز وست هام على إيفرتون.



وبذلك، يبدأ توتنهام الجولة وهو على بعد نقطتين من منطقة الأمان، مع ترقب إضافي لما ستسفر عنه نتيجة وست هام قبل 24 ساعة من مباراته.

