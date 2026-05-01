تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

بعد سنوات على رحيله.. كشف المستور عن الحالة النفسية لدييغو مارادونا

Lebanon 24
01-05-2026 | 08:44
A-
A+
بعد سنوات على رحيله.. كشف المستور عن الحالة النفسية لدييغو مارادونا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدلى الطبيب النفسي كارلوس دياز، أحد المتهمين في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، بشهادة مثيرة أمام المحكمة يوم الخميس، كشف فيها عن تفاصيل الحالة النفسية والسريرية للنجم الراحل قبل وفاته.

ونقلت وسائل إعلام أرجنتينية، منها صحيفة "إل كلارين"، عن دياز قوله إن مارادونا كان يعاني من "اضطراب ثنائي القطب" ولديه "نزعة نرجسية". وأكد الطبيب أن مارادونا كان قادراً على "إخضاع بلد بأكمله"، لكنه كان ينهار أمام "كأس واحدة من الكحول"، مشدداً على أن برنامجه العلاجي كان يرتكز على الامتناع الكامل عن الشرب.

وأوضح دياز، البالغ من العمر 34 عاماً، أنه التقى مارادونا قبل 29 يوماً من وفاته، حيث وجده يشرب الخمر في حالة صدمته ووصفها بأنها تشبه حالة والده الذي توفي بسبب إدمان الكحول. وأشار الطبيب إلى أن تقرير السموم أثبت أن مارادونا توفي بعد مرور 23 يوماً على توقفه تماماً عن تعاطي المخدرات، مما يعكس سعيه لتغيير نمط حياته.

ويواجه دياز تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال، على خلفية وصف دواء غير مناسب، وهو واحد من سبعة متهمين من الفريق الطبي والرعاية الخاصة. وفي سياق المحاكمة، دافع جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي (متهم آخر) عن نفسه، مؤكداً أن العلاج المنزلي الذي خضع له مارادونا كان مناسباً ولم يكن مقصوداً به أن يكون بديلاً عن العناية المركزة.

يُذكر أن مارادونا توفي في 25 تشرين الثاني 2020 عن عمر ناهز 60 عاماً، وذلك بعد وقت قصير من خضوعه لجراحة دقيقة لإزالة تجمع دموي في الدماغ.
 
(رويترز)
Advertisement
ممثلة شهيرة توجه رسالة دعم لمحمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 17:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كشف المستور.. أعطال تلاحق "جيرالد آر فورد"
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 17:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيرفي رينارد يعلن رحيله رسميًا عن تدريب منتخب السعودية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 17:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 17:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الأرجنتيني دييغو

دييغو مارادونا

كشف المستور

الأرجنتين

بعد سنوات

كرة القدم

أرجنتيني

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24