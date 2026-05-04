فرانك كيسيه يحسم موقفه مع الأهلي السعودي!

حسم النجم الإيفواري كيسيه موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الفريق بانقضاء الموسم الحالي، من دون التوصل إلى اتفاق رسمي للتجديد حتى الآن.

كيسيه، البالغ 29 عاماً، كان قد انضم إلى الأهلي قادماً من ، وأسهم في تتويج الفريق بلقب أبطال للنخبة، كما قدّم هذا الموسم أرقاماً لافتة، بعدما شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 4 أهداف.

وفي هذا الإطار، كشف الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة "العربية إف إم"، أن اللاعب اتخذ قراره بالرحيل عن الأهلي وعدم تجديد عقده، مفضّلاً خوض تجربة جديدة والعودة إلى الملاعب الأوروبية بعد 3 مواسم قضاها في .

في المقابل، تعمل إدارة الأهلي على إعداد خطة لتعزيز الفريق، من خلال التعاقد مع مجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد تألق كيسيه في المباراة الأخيرة، حيث سجل هدفين في فوز الأهلي على الأخدود بنتيجة 4-0، ضمن منافسات دوري روشن.