فرانك كيسيه يحسم موقفه مع الأهلي السعودي!

04-05-2026 | 16:40
حسم النجم الإيفواري فرانك كيسيه موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الفريق بانقضاء الموسم الحالي، من دون التوصل إلى اتفاق رسمي للتجديد حتى الآن.

كيسيه، البالغ 29 عاماً، كان قد انضم إلى الأهلي قادماً من برشلونة، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، كما قدّم هذا الموسم أرقاماً لافتة، بعدما شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 4 أهداف.

وفي هذا الإطار، كشف الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة "العربية إف إم"، أن اللاعب اتخذ قراره بالرحيل عن الأهلي وعدم تجديد عقده، مفضّلاً خوض تجربة جديدة والعودة إلى الملاعب الأوروبية بعد 3 مواسم قضاها في الدوري السعودي.

في المقابل، تعمل إدارة الأهلي على إعداد خطة لتعزيز الفريق، من خلال التعاقد مع مجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد تألق كيسيه في المباراة الأخيرة، حيث سجل هدفين في فوز الأهلي على الأخدود بنتيجة 4-0، ضمن منافسات دوري روشن.

