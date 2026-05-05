فيفا يوقف مسؤولاً سابقاً في اتحاد جيانا 5 سنوات

05-05-2026 | 00:54
فيفا يوقف مسؤولاً سابقاً في اتحاد جيانا 5 سنوات
فيفا يوقف مسؤولاً سابقاً في اتحاد جيانا 5 سنوات
 أعلنت لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) إيقاف الأمين العام السابق لاتحاد جيانا لكرة ‌القدم إيان ألفيس عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة خمس سنوات، بعدما ثبت تحرشه جنسيا بموظفات.

كما فرض الفيفا غرامة مالية على ألفيس قدرها 20 ⁠ألف فرنك سويسري (22 ألف دولار)، بعدما تبين انتهاكه لبنود ميثاق أخلاقيات الفيفا المتعلقة بحماية السلامة الجسدية والنفسية، وإساءة استخدام المنصب، والواجبات العامة.

وقال الاتحاد الدولي اليوم الاثنين "يتخذ الفيفا موقفا صارما ضد كافة أشكال الإساءة في كرة القدم".

وجاء هذا القرار في أعقاب مراجعة إفادات مكتوبة ‌من ⁠الضحايا، ووثائق قدمها اتحاد جيانا لكرة القدم، ودفوع قدمها ألفيس، وأدلة أخرى تم جمعها خلال التحقيق.

وكان ألفيس قد تنحى عن منصبه في عام ⁠2024.

وأضاف الفيفا أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وتم إبلاغ ألفيس ببنود القرار، وسيتم إخطاره ⁠بكامل حيثيات الحكم خلال 60 يوما وفقا لميثاق الأخلاقيات.

ولم يستجب اتحاد جيانا لكرة ⁠القدم على الفور لطلب رويترز للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى ألفيس للتعقيب.

