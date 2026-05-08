بسبب الإصابة.. لاعبان أردنيان لن يُشاركا في المونديال

08-05-2026 | 00:53
بسبب الإصابة.. لاعبان أردنيان لن يُشاركا في المونديال
أعلن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أمس الخميس، عن عدم مشاركة نجمي المنتخب الوطني يزن النعيمات وأدهم القريشي في مونديال 2026 بسبب الإصابة.
وكتب الأمير علي في تغريدة له على منصة "إكس": "تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهم هذه المرة".

وأضاف في منشور أخر "كل الأمنيات لهم بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا، النشامى دائما على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن في كأس العالم".

ويغيب النعيمات والقريشي عن منتخب الأردن منذ أواخر العام الماضي بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في مسابقة كأس العرب التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة وأجرى كلاهما عملية جراحية.

وساهم النعيمات والقريشي في تأهل الأردن للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الأردني في الدور الأول مع النمسا والجزائر والأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة.
 
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
