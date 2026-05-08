تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بنزيما يطوي صفحة الاتحاد.. ويتوّج سريعاً مع الهلال
Lebanon 24
08-05-2026
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد
كريم بنزيما
إلى واجهة المشهد السعودي، بعدما حصد أول ألقابه مع
الهلال
بتتويجه بكأس خادم
الحرمين
الشريفين.
Advertisement
وشارك النجم الفرنسي في فوز الهلال على الخلود بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة.
وكان الهلال قد أعلن ضم
بنزيما
في 2 شباط الماضي، بعد فسخ عقده مع الاتحاد، ليحتاج اللاعب إلى 95 يوماً فقط من أجل تحقيق لقبه الأول بقميص فريقه الجديد.
وبهذا التتويج، احتفظ بنزيما بلقب
كأس الملك
الذي ناله في النسخة الماضية مع الاتحاد، حين فاز على
القادسية
في النهائي.
كما نجح المهاجم الفرنسي في طي صفحة تجربته مع الاتحاد، بعدما احتاج هناك إلى عام كامل قبل أن يحقق أول ألقابه بقميص "العميد".
ورفع الهلال رصيده إلى 10 ألقاب في بطولة كأس الملك، مبتعداً عن الأهلي، أقرب ملاحقيه، بفارق لقبين.
مواضيع ذات صلة
تقرير: حرب إيران تطوي صفحة الهيمنة الأميركية
Lebanon 24
تقرير: حرب إيران تطوي صفحة الهيمنة الأميركية
09/05/2026 01:15:58
09/05/2026 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تطوي صفحة "ماك برو"
Lebanon 24
آبل تطوي صفحة "ماك برو"
09/05/2026 01:15:58
09/05/2026 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وانياما يطوي المسيرة... أسطورة كينيا يعلن الاعتزال
Lebanon 24
وانياما يطوي المسيرة... أسطورة كينيا يعلن الاعتزال
09/05/2026 01:15:58
09/05/2026 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يتوجه إلى لوكسمبورغ للقاء وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء قبل زيارته باريس
Lebanon 24
سلام يتوجه إلى لوكسمبورغ للقاء وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء قبل زيارته باريس
09/05/2026 01:15:58
09/05/2026 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم بنزيما
كأس الملك
القادسية
الحرمين
كريم بن
السعود
قد يعجبك أيضاً
حال طوارئ داخل ريال مدريد.. خلافات خطيرة بين اللاعبين ومبابي يُجلد من الجماهير
Lebanon 24
حال طوارئ داخل ريال مدريد.. خلافات خطيرة بين اللاعبين ومبابي يُجلد من الجماهير
13:33 | 2026-05-08
08/05/2026 01:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
Lebanon 24
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
13:00 | 2026-05-08
08/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
Lebanon 24
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
12:29 | 2026-05-08
08/05/2026 12:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يهنئ بعثة الكيمبو اللبنانية على إنجازها العالمي في تركيا
Lebanon 24
سلام يهنئ بعثة الكيمبو اللبنانية على إنجازها العالمي في تركيا
11:42 | 2026-05-08
08/05/2026 11:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غرامة قاسية.. ريال مدريد يعاقب فالفيردي وتشواميني
Lebanon 24
غرامة قاسية.. ريال مدريد يعاقب فالفيردي وتشواميني
11:36 | 2026-05-08
08/05/2026 11:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
08/05/2026 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
15:00 | 2026-05-08
08/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
08/05/2026 02:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
08/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:33 | 2026-05-08
حال طوارئ داخل ريال مدريد.. خلافات خطيرة بين اللاعبين ومبابي يُجلد من الجماهير
13:00 | 2026-05-08
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
12:29 | 2026-05-08
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
11:42 | 2026-05-08
سلام يهنئ بعثة الكيمبو اللبنانية على إنجازها العالمي في تركيا
11:36 | 2026-05-08
غرامة قاسية.. ريال مدريد يعاقب فالفيردي وتشواميني
10:23 | 2026-05-08
اشتباك "بالأيدي والأرجل" في UFC.. شيماييف يفقد أعصابه وستريكلاند يتوعد
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
09/05/2026 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
09/05/2026 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
09/05/2026 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24