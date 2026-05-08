بنزيما يطوي صفحة الاتحاد.. ويتوّج سريعاً مع الهلال

وشارك النجم الفرنسي في فوز الهلال على الخلود بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة.وكان الهلال قد أعلن ضم في 2 شباط الماضي، بعد فسخ عقده مع الاتحاد، ليحتاج اللاعب إلى 95 يوماً فقط من أجل تحقيق لقبه الأول بقميص فريقه الجديد.وبهذا التتويج، احتفظ بنزيما بلقب الذي ناله في النسخة الماضية مع الاتحاد، حين فاز على في النهائي.كما نجح المهاجم الفرنسي في طي صفحة تجربته مع الاتحاد، بعدما احتاج هناك إلى عام كامل قبل أن يحقق أول ألقابه بقميص "العميد".ورفع الهلال رصيده إلى 10 ألقاب في بطولة كأس الملك، مبتعداً عن الأهلي، أقرب ملاحقيه، بفارق لقبين.