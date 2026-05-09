رياضة

بانيايا ينتزع مركز أول المنطلقين في جائزة فرنسا الكبرى

Lebanon 24
09-05-2026 | 06:44
انتزع الإيطالي فرانشيسكو بانيايا مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة فرنسا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بعد أداء متأخر حاسم في التجارب التأهيلية التي أقيمت في حلبة لومان اليوم السبت، متفوقاً على زميله في فريق دوكاتي الإسباني مارك ماركيز.

وسجل بانيايا أسرع زمن في الجولة الثانية بلغ دقيقة و29.634 ثانية، ليخطف الصدارة في اللحظات الأخيرة ويحرم ماركيز من مركز أول المنطلقين، رغم الأداء القوي الذي قدمه الإسباني خلال الجلسات التأهيلية.

وكان ماركيز قد تصدر في وقت سابق من التجارب بعدما حقق رقماً قياسياً جديداً للحلبة بزمن بلغ دقيقة و29.288 ثانية، إلا أنه اضطر لخوض الجولة الأولى من التصفيات بعد فشله في التأهل المباشر، قبل أن يعود بقوة ويتصدر مؤقتاً.

لكن حسم بانيايا المتأخر قلب المعطيات، ليمنح فريق دوكاتي مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم، وسط سعي الفريق لتعويض خيبة الأمل في سباق إسبانيا الأخير.

وحل الإيطالي ماركو بيتسيكي على متن دراجة أبريليا في المركز الثالث لينضم إلى ثنائي دوكاتي في الصف الأول، فيما جاء فابيو دي جيانانتونيو رابعاً، تلاه بيدرو أكوستا، ثم الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي أكمل صف الانطلاق الثاني.

