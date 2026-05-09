تسريبات ريال مدريد تثير غضب أربيلوا: خيانة للنادي

وجاءت تصريحات أربيلوا بعد تقارير تحدثت عن مشاجرات داخل غرفة ملابس ، في ظل تراجع نتائج الفريق أخيراً، بينها خلاف بين أوريلين تشواميني وفيديريكو .وقال أربيلوا، في مؤتمر صحافي السبت: "أن يتم تسريب أمور تحدث في غرفة الملابس أعتبره خيانة لريال مدريد، وعدم ولاء تام لهذا الشعار، وهذا شيء يحزنني للغاية".وعما إذا كان يعرف مصدر التسريبات، أجاب: "لا، أنا لا أعمل في وكالة الاستخبارات المركزية. في غرفة ملابس مدريد لا أوجه اتهامات للاعبين أو لأي شخص، لأنني لا أستطيع القيام بذلك".وأضاف: "ما يحصل في محادثاتي الخاصة مع اللاعبين سيبقى دائماً بينهم وبيني. هذه هي الطريقة التي أتصرف بها، وهذا ما يجب أن تكون عليه غرفة الملابس".وتطرق أربيلوا إلى مشادة تشواميني وفالفيردي، قائلاً إن مكتبه ليس داخل غرفة الملابس، لكنه مستعد لتحمّل المسؤولية إذا كان المطلوب تحميل أحد المسؤولية.وتابع: "إنه وضع غير مريح، واللاعبون يعرفون أنهم أخطأوا. يجب أن يكون هذا درساً للجميع. علينا طي الصفحة والتعلم ومواصلة طريق ريال مدريد".وختم بالحديث عن مواجهة ، مساء الأحد، في الجولة الـ35 من ، مؤكداً أن فريقه متحمس لخوض مباراة كبرى أمام منافس يقدم مستويات جيدة، معتبراً أن ريال مدريد يملك الطموح لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.