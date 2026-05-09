تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

تسريبات ريال مدريد تثير غضب أربيلوا: خيانة للنادي

Lebanon 24
09-05-2026 | 12:57
A-
A+
تسريبات ريال مدريد تثير غضب أربيلوا: خيانة للنادي
تسريبات ريال مدريد تثير غضب أربيلوا: خيانة للنادي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصف ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تسريب ما يجري داخل غرفة ملابس الفريق إلى الصحافة بأنه "خيانة"، مؤكداً أنه لن يوجّه الاتهام إلى أي لاعب أو شخص محدد.
Advertisement

وجاءت تصريحات أربيلوا بعد تقارير تحدثت عن مشاجرات داخل غرفة ملابس ريال مدريد، في ظل تراجع نتائج الفريق أخيراً، بينها خلاف بين أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي.

وقال أربيلوا، في مؤتمر صحافي السبت: "أن يتم تسريب أمور تحدث في غرفة الملابس أعتبره خيانة لريال مدريد، وعدم ولاء تام لهذا الشعار، وهذا شيء يحزنني للغاية".

وعما إذا كان يعرف مصدر التسريبات، أجاب: "لا، أنا لا أعمل في وكالة الاستخبارات المركزية. في غرفة ملابس ريال مدريد لا أوجه اتهامات للاعبين أو لأي شخص، لأنني لا أستطيع القيام بذلك".

وأضاف: "ما يحصل في محادثاتي الخاصة مع اللاعبين سيبقى دائماً بينهم وبيني. هذه هي الطريقة التي أتصرف بها، وهذا ما يجب أن تكون عليه غرفة الملابس".

وتطرق أربيلوا إلى مشادة تشواميني وفالفيردي، قائلاً إن مكتبه ليس داخل غرفة الملابس، لكنه مستعد لتحمّل المسؤولية إذا كان المطلوب تحميل أحد المسؤولية.

وتابع: "إنه وضع غير مريح، واللاعبون يعرفون أنهم أخطأوا. يجب أن يكون هذا درساً للجميع. علينا طي الصفحة والتعلم ومواصلة طريق ريال مدريد".

وختم بالحديث عن مواجهة برشلونة، مساء الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، مؤكداً أن فريقه متحمس لخوض مباراة كبرى أمام منافس يقدم مستويات جيدة، معتبراً أن ريال مدريد يملك الطموح لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.
مواضيع ذات صلة
أربيلوا يتحدى بايرن.. ريال مدريد يؤمن بالريمونتادا
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أربيلوا يعمل كـ "نادل" لنجوم ريال مدريد ويتودد إليهم
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
غرامة قاسية.. ريال مدريد يعاقب فالفيردي وتشواميني
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد الإسباني

الدوري الإسباني

المدير الفني

ريال مدريد

فالفيردي

برشلونة

الصحاف

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:14 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:14 | 2026-05-10
Lebanon24
23:00 | 2026-05-09
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09
Lebanon24
16:00 | 2026-05-09
Lebanon24
15:30 | 2026-05-09
Lebanon24
15:03 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24