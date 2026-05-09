سباق الدوري الإنكليزي مشتعل.. هذا ما يحصل في الأمتار الأخيرة

09-05-2026 | 15:30
سباق الدوري الإنكليزي مشتعل.. هذا ما يحصل في الأمتار الأخيرة
يرفض مانشستر سيتي الاستسلام في سباق التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم استمرار أرسنال في الصدارة بفارق نقطتين عن فريق المدرب بيب غوارديولا، في معركة تبدو مفتوحة حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.
وبحسب ما أوردته صحيفة AS الإسبانية، فإن أفضلية أرسنال الحالية لا تمنحه أي مساحة للتعثر، لأن سيتي لا يزال متمسكاً بأمله في قلب المعادلة، مستنداً إلى عامل مهم يتمثل في أن اثنتين من مبارياته الثلاث المتبقية في الدوري ستقامان على أرضه، مقابل مباراة واحدة فقط لأرسنال في ملعبه.

ويملك أرسنال حالياً 76 نقطة، مقابل 74 نقطة لمانشستر سيتي، ما يعني أن فرضية التساوي في نهاية الموسم تبقى قائمة. وفي حال حدث ذلك، سيكون الحسم أولاً عبر فارق الأهداف، حيث يتقدم أرسنال حالياً بفارق ضئيل جداً، إذ يملك +41 مقابل +40 لسيتي.

أما إذا تساوى الفريقان أيضاً في هذا المؤشر، فسيتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة، وهي ميزة تصب في مصلحة مانشستر سيتي الذي سجل 72 هدفاً مقابل 67 هدفاً لأرسنال. وإذا لم يكن ذلك كافياً للحسم، فسيُعتمد على المواجهات المباشرة، وهنا ستكون الأفضلية أيضاً لفريق غوارديولا، بعدما فاز في إحدى المباراتين على أرسنال 2-1، فيما انتهت المواجهة الأخرى بالتعادل 1-1.

ولا تقتصر الضغوط على الدوري وحده، إذ إن أرسنال يدخل هذه المرحلة وهو متأثر أيضاً بالإرهاق الناتج عن مواجهته الأوروبية الصعبة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال، حتى وإن كانت مباراته النهائية أمام باريس سان جيرمان ستأتي بعد إسدال الستار على البريميرليغ. أما مانشستر سيتي، فيجد نفسه مطالباً بالموازنة بين مطاردة اللقب المحلي وخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.

وبذلك، يبدو أن سباق اللقب في إنكلترا دخل مرحلة الحسابات الدقيقة، حيث قد لا تُحسم البطولة فقط بالنقاط، بل أيضاً بتفاصيل صغيرة مثل هدف إضافي أو فارق تهديفي ضئيل، في صراع لا يزال يحمل كل احتمالاته حتى الجولة الأخيرة.
