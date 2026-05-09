للمرة الأولى.. 3 حفلات افتتاحية لكأس العالم 2026

أعلن " " إقامة 3 حفلات افتتاحية لكأس العالم 2026، في الدول الثلاث المضيفة للبطولة.وتنطلق الاحتفالات من ، قبل 90 دقيقة من مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران، على ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي.ويشارك في الحفل عدد من الفنانين، بينهم أليخاندرو فرنانديز، داني أوشن، ليلا داونز وجي بالفين.وفي 12 حزيران، يستضيف ملعب "بي إم أو فيلد" في تورونتو حفلاً قبل مباراة والبوسنة والهرسك، بمشاركة ألانيس موريسيت وجيسي ريز.وفي اليوم نفسه، يُقام حفل ثالث على ملعب " " في قبل مباراة وباراغواي، بمشاركة وفيوتشر.وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو إن "لحظة يتشاركها العالم أجمع"، معتبراً أن هذه الاحتفالات ستجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، بما يعكس خصوصية كل دولة ووحدة البطولة. (cnn)