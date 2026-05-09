إشبيلية يتنفس في الوقت القاتل.. انتصار ثمين يقرّبه من النجاة ويورّط إسبانيول

Advertisement

قطع خطوة مهمة جداً في صراعه من أجل البقاء، بعدما خرج بانتصارين متتاليين على أرضه في بيثخوان، ليبقي مصيره بين يديه في الأمتار الأخيرة من الموسم.وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا ، رفع الفريق رصيده الكامل على ملعبه في آخر مباراتين إلى 6 نقاط من 6، في ليلة حملت رسالة واضحة من المدرجات، حيث رفعت جماهير Gol Norte لافتة كتب عليها: "لا انسحاب ولا استسلام". ولم يصل الفريق بعد إلى بر الأمان، لكنه بات يرى النجاة أقرب مما كانت عليه.وجاء الفوز هذه المرة على حساب ، رغم أن الضيوف كانوا السباقين إلى التسجيل عبر دولان. لكن إشبيلية رد بقوة، فانتزع الانتصار بفضل هدف حمل طابع القتال من كاسترين، ثم حسمه أكور بلمسته الحاسمة.ويبدو أن هذا الفوز يمنح إشبيلية دفعة معنوية هائلة، رغم أن ما ينتظره في الجولات الأخيرة ليس سهلاً، إذ سيكون عليه مواجهة ثم ثم سيلتا في جدول يزداد صعوبة.في المقابل، يواصل إسبانيول انحداره المقلق، بعدما وصل إلى 18 مباراة من دون أي فوز، ليهدر الأفضلية التي كان يملكها على مراكز الهبوط مع نهاية الدور الأول، ويدخل الآن في مأزق حقيقي.