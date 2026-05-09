رياضة
رسالة غامضة من خيمينيز.. هل يلوّح قائد أتلتيكو بالرحيل؟
Lebanon 24
09-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار
خوسيه ماريا
خيمينيز، مدافع
أتلتيكو مدريد
الدولي الأوروغوياني، موجة من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق، بعدما نشر خلال الساعات الماضية رسالة عبر حسابه في إنستغرام بدت لكثيرين أقرب إلى إشارة وداع.
وبحسب ما أوردته صحيفة
موندو ديبورتيفو
، نشر خيمينيز صورة له من ملعب ميتروبوليتانو وهو يحتفل أمام جماهير أتلتيكو
مدريد
، وأرفقها بمقطع من أغنية "No Es mi despedida" للمغنية ناتاليا أوريرو، يتضمن كلمات لافتة تقول: “أودّ ألا أقول وداعاً، لكن يجب أن أرحل".
وفي الجزء الذي اختاره المدافع الأوروغوياني، تُسمع أيضاً عبارة: "من فضلك لا تبكِ، لا تبكِ، لأنك ستقتلني"، ما زاد من تأويلات الجماهير بشأن احتمال رحيله عن النادي مع نهاية الموسم.
ويُعد خيمينيز واحداً من قادة أتلتيكو مدريد وأحد أبرز عناصره الدفاعية، لذلك لم يمرّ المنشور مروراً عادياً، خصوصاً أنه يأتي في توقيت حساس مع اقتراب الموسم من نهايته.
ويخوض أتلتيكو مدريد، السبت، مواجهة أمام سيلتا على ملعب ميتروبوليتانو، قبل أن يختتم موسمه بثلاث مباريات أخرى، اثنتان خارج أرضه أمام
أوساسونا
وفياريال، وواحدة على أرضه أمام جيرونا.
وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من اللاعب أو النادي بشأن ما إذا كان المنشور مجرد رسالة عاطفية مرتبطة بالأجواء الجماهيرية، أم تمهيداً لقرار أكبر بشأن مستقبله.
