رسالة غامضة من خيمينيز.. هل يلوّح قائد أتلتيكو بالرحيل؟

Advertisement

وبحسب ما أوردته صحيفة ، نشر خيمينيز صورة له من ملعب ميتروبوليتانو وهو يحتفل أمام جماهير أتلتيكو ، وأرفقها بمقطع من أغنية "No Es mi despedida" للمغنية ناتاليا أوريرو، يتضمن كلمات لافتة تقول: “أودّ ألا أقول وداعاً، لكن يجب أن أرحل".وفي الجزء الذي اختاره المدافع الأوروغوياني، تُسمع أيضاً عبارة: "من فضلك لا تبكِ، لا تبكِ، لأنك ستقتلني"، ما زاد من تأويلات الجماهير بشأن احتمال رحيله عن النادي مع نهاية الموسم.ويُعد خيمينيز واحداً من قادة أتلتيكو مدريد وأحد أبرز عناصره الدفاعية، لذلك لم يمرّ المنشور مروراً عادياً، خصوصاً أنه يأتي في توقيت حساس مع اقتراب الموسم من نهايته.ويخوض أتلتيكو مدريد، السبت، مواجهة أمام سيلتا على ملعب ميتروبوليتانو، قبل أن يختتم موسمه بثلاث مباريات أخرى، اثنتان خارج أرضه أمام وفياريال، وواحدة على أرضه أمام جيرونا.وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من اللاعب أو النادي بشأن ما إذا كان المنشور مجرد رسالة عاطفية مرتبطة بالأجواء الجماهيرية، أم تمهيداً لقرار أكبر بشأن مستقبله.