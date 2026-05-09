غلطة سراي يحسم اللقب مبكراً.. البطولة الـ26 تكرّس هيمنته على الدوري التركي

تُوّج غلطة سراي بطلاً للدوري الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما حسم اللقب قبل جولة واحدة من النهاية، مضيفاً إلى خزائنه البطولة رقم 26 في تاريخه، كرقم قياسي جديد في المسابقة.وجاء تتويج الفريق الإسطنبولي بعد فوزه على أرضه أمام أنطاليا سبور بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة ويوسّع الفارق مع غريمه التقليدي فنربخشة إلى 4 نقاط، ما جعله يضمن التتويج رسمياً قبل .وبهذا الانتصار، واصل غلطة سراي فرض هيمنته المحلية، بعدما نجح في الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع توالياً، في إنجاز جديد يعزز مكانته كأكثر الأندية تتويجاً في تاريخ .وعقب حسم البطولة، هنأ الرئيس التركي نادي غلطة سراي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير، ومشيداً بالتتويج الجديد للفريق.