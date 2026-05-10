3 خبراء تحكيم يحسمون الجدل حول ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الزمالك

حسم ثلاثة خبراء تحكيم الجدل الدائر حول ركلة الجزاء التي حصل عليها اتحاد العاصمة أمام الزمالك في ذهاب الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدين صحة القرار التحكيمي.

وتمكن الفريق من تحقيق فوز قاتل بهدف دون رد، بعدما ألغى الحكم هدفًا متأخرًا سجله البرازيلي خوان بيزيرا لصالح الزمالك، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة.



وجاء القرار بعد رصد تدخل قوي من مدافع الزمالك حسام في بداية الهجمة، ليُنفذ أحمد الخالدي الركلة بنجاح مسجلًا هدف الانتصار في الدقيقة 98.

الخبير التحكيمي أوضح أن إلغاء هدف الزمالك في الدقيقة 66 كان قرارًا صحيحًا بسبب وجود دفع من شيكو بانزا ضد أحد لاعبي اتحاد العاصمة.



كما شدد على أن قرار إلغاء هدف بيزيرا واحتساب ركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع كان سليمًا، نتيجة تدخل واضح من حسام عبد المجيد بركبته ضد مدافع الفريق الجزائري.

وتوافق هذا التقييم مع رأي الحكَمين السابقين محمود البنا وأيمن دجيش، اللذين أكدا بدورهما صحة قرارات الحكم في اللقطة المثيرة للجدل.

وشهدت المباراة أيضًا طرد اللاعب محمود بنتايج بعد اعتراضه على قرارات الحكم، ما سيحرمه من خوض لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة يوم 16 الجاري في ، سعيًا لقلب النتيجة والتتويج باللقب القاري.