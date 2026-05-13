أسطورة ريال مدريد يعارض عودة مورينيو لتدريب الفريق

أكد إيكر كاسياس الحارس الأسطوري لنادي أنه لا يريد أن يعود جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق الإسباني.

لكن كاسياس، الذي فاز بخمسة ألقاب في وحصد ثلاث بطولات في على مدار 16 عاما مع ، وكذلك لعب تحت قيادة مورينيو، قال إنه لا يتفق مع هذه العودة.



وكتب كاسياس (44 عاما) عبر حسابه في منصة "إكس": "ليس لدي أي مشكلة مع مورينيو، فهو يبدو كمدرب محترف كبير بالنسبة لي".



وتابع الحارس الدولي الإسباني السابق: "أعتقد أن هناك مدربين آخرين أكثر كفاءة لإدارة النادي الذي يمثل حياتي، وهذا رأي شخصي ليس إلا". وتردد بقوة في مؤخرا أن مورينيو (63 عاما) بصدد العودة إلى النادي المدريدي في ولاية ثانية ليحل محل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعد موسم صعب للفريق الإسباني.

ويشرف مورينيو حاليا على تدريب نادي بنفيكا البرتغالي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف العام المقبل، في حين تجمع معظم التقارير الإعلامية على أن المدرب الملقب بـ"السبيشال وان" سيعود لتدريب ريال مدريد بداية من الموسم الجديد. (روسيا اليوم)