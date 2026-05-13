أسطورة ريال مدريد يعارض عودة مورينيو لتدريب الفريق

13-05-2026 | 10:49
أسطورة ريال مدريد يعارض عودة مورينيو لتدريب الفريق
أكد إيكر كاسياس الحارس الأسطوري لنادي ريال مدريد أنه لا يريد أن يعود البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق الإسباني. 
وتردد بقوة في وسائل الإعلام مؤخرا أن مورينيو (63 عاما) بصدد العودة إلى النادي المدريدي في ولاية ثانية ليحل محل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعد موسم صعب للفريق الإسباني.

لكن كاسياس، الذي فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وحصد ثلاث بطولات في دوري أبطال أوروبا على مدار 16 عاما مع ريال مدريد، وكذلك لعب تحت قيادة مورينيو، قال إنه لا يتفق مع هذه العودة.

وكتب كاسياس (44 عاما) عبر حسابه في منصة "إكس": "ليس لدي أي مشكلة مع مورينيو، فهو يبدو كمدرب محترف كبير بالنسبة لي".

وتابع الحارس الدولي الإسباني السابق: "أعتقد أن هناك مدربين آخرين أكثر كفاءة لإدارة النادي الذي يمثل حياتي، وهذا رأي شخصي ليس إلا".
 
ويشرف مورينيو حاليا على تدريب نادي بنفيكا البرتغالي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف العام المقبل، في حين تجمع معظم التقارير الإعلامية على أن المدرب الملقب بـ"السبيشال وان" سيعود لتدريب ريال مدريد بداية من الموسم الجديد. (روسيا اليوم) 
