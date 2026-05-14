خبر سار من مدرب ليفربول لمشجعي صلاح

أكد مدرب أن المهاجم قد يعود من الإصابة في مباراة الفريق المقبلة في الممتاز ضد ، والتي ستقام غدا الجمعة.

وقال سلوت للصحفيين اليوم الخميس قبل رحلة الفريق لمواجهة أستون فيلا: "صلاح سيكون جاهزا غدا، لكن لعدة دقائق فقط. نأمل أن يتمكن من المشاركة".



وأضاف "عاد أليسون للمشاركة في تدريبات الفريق مرة أخرى، وسنرى غدا ما إذا كان جاهزا أم سيضطر إلى الانتظار أسبوعا آخر. وبالنسبة لفلوريان (فيرتز) أصيب بعدوى في المعدة ويتناول بعض المضادات الحيوية. وسنرى ما إذا كان جاهزا للعب غدا". (روسيا اليوم)