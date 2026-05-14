سينر يواصل تألقه ويبلغ نصف نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة

واصل يانيك سينر عروضه القوية قبل للتنس، بعدما حقق المصنف الأول عالميا رقما قياسيا بفوزه 32 على التوالي في بطولات الأساتذة فئة الألف نقطة عقب انتصاره على الروسي اندريه روبليف 6-2 و6-4 ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة المفتوحة اليوم الخميس.وتجاوز سينر الآن برقم ديوكوفيتش القياسي ويتطلع الآن للمزيد من الإنجازات. ولا يزال ديوكوفيتش توج بكافة بطولات الأساتذة التسع، وهو إنجاز يمكن لسينر معادلته إذا مضى قدما لرفع الكأس على أرضه في .وقال سينر "لا ألعب من أجل الأرقام القياسية بل ألعب فقط لكتابة تاريخي الخاص. في الوقت نفسه يعني هذا الأمر الكثير بالنسبة لي، لكني سأواجه منافسا آخر. سنلعب في ظروف مختلفة- إذ ستكون مباراة مسائية.وأضاف: "الأولوية القصوى بالنسبة لي الآن محاولة التعافي بدنيا قدر الإمكان. وسنرى كيف ستسير الأمور. يتطلب الأمر الكثير من الناحية العاطفية للعبة هنا في الوطن. في الوقت ذاته، لا توجد خسارة بالنسبة لي على أي حال، وكان اليوم يوما جيدا".وينتظر سينر الفائز من مواجهة المصنف الأول عالميا سابقا و الإسباني الشاب مارتن لاندالوسي والتي ستقام في وقت لاحق اليوم. (ارم نيوز)