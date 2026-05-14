تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
سينر يواصل تألقه ويبلغ نصف نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة
Lebanon 24
14-05-2026
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
الإيطالي
يانيك سينر عروضه القوية قبل
بطولة فرنسا المفتوحة
للتنس، بعدما حقق المصنف الأول عالميا رقما قياسيا بفوزه 32 على التوالي في بطولات الأساتذة فئة الألف نقطة عقب انتصاره على الروسي اندريه روبليف 6-2 و6-4 ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة
إيطاليا
المفتوحة اليوم الخميس.
Advertisement
وتجاوز سينر الآن برقم
نوفاك
ديوكوفيتش القياسي ويتطلع الآن للمزيد من الإنجازات. ولا يزال ديوكوفيتش
الوحيد الذي
توج بكافة بطولات الأساتذة التسع، وهو إنجاز يمكن لسينر معادلته إذا مضى قدما لرفع الكأس على أرضه في
روما
.
وقال سينر "لا ألعب من أجل الأرقام القياسية بل ألعب فقط لكتابة تاريخي الخاص. في الوقت نفسه يعني هذا الأمر الكثير بالنسبة لي، لكني سأواجه منافسا آخر. سنلعب في ظروف مختلفة- إذ ستكون مباراة مسائية.
وأضاف: "الأولوية القصوى بالنسبة لي الآن محاولة التعافي بدنيا قدر الإمكان. وسنرى كيف ستسير الأمور. يتطلب الأمر الكثير من الناحية العاطفية للعبة هنا في الوطن. في الوقت ذاته، لا توجد خسارة بالنسبة لي على أي حال، وكان اليوم يوما جيدا".
وينتظر سينر الفائز من مواجهة المصنف الأول عالميا سابقا
دانييل ميدفيديف
و الإسباني الشاب مارتن لاندالوسي والتي ستقام في وقت لاحق اليوم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خروج مفاجئ لـ كوكو غوف من بطولة مدريد المفتوحة
Lebanon 24
خروج مفاجئ لـ كوكو غوف من بطولة مدريد المفتوحة
15/05/2026 02:33:58
15/05/2026 02:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
15/05/2026 02:33:58
15/05/2026 02:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
15/05/2026 02:33:58
15/05/2026 02:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
Lebanon 24
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
15/05/2026 02:33:58
15/05/2026 02:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة فرنسا المفتوحة
دانييل ميدفيديف
بطولة فرنسا
الوحيد الذي
ارم نيوز
الإيطالي
إيطاليا
فرنسا
قد يعجبك أيضاً
تقارير: نجم الهلال يلمّح للعودة إلى الدوري الإيطالي
Lebanon 24
تقارير: نجم الهلال يلمّح للعودة إلى الدوري الإيطالي
12:27 | 2026-05-14
14/05/2026 12:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار من مدرب ليفربول لمشجعي صلاح
Lebanon 24
خبر سار من مدرب ليفربول لمشجعي صلاح
10:56 | 2026-05-14
14/05/2026 10:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة جديدة تضرب "فيفا".. تحقيق أميركي في تذاكر مونديال 2026
Lebanon 24
أزمة جديدة تضرب "فيفا".. تحقيق أميركي في تذاكر مونديال 2026
08:28 | 2026-05-14
14/05/2026 08:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ألافيس يهزم برشلونة البطل ويغادر منطقة الهبوط
Lebanon 24
ألافيس يهزم برشلونة البطل ويغادر منطقة الهبوط
04:52 | 2026-05-14
14/05/2026 04:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
Lebanon 24
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
04:30 | 2026-05-14
14/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
11:18 | 2026-05-14
14/05/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تكشف انها وقعت بغرام حبيبها بسبب هذه الأغنية (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تكشف انها وقعت بغرام حبيبها بسبب هذه الأغنية (فيديو)
00:30 | 2026-05-14
14/05/2026 12:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
11:09 | 2026-05-14
14/05/2026 11:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمطار أيار" مستمرة.. هذا ما ينتظرنا الأسبوع المقبل
Lebanon 24
"أمطار أيار" مستمرة.. هذا ما ينتظرنا الأسبوع المقبل
00:15 | 2026-05-14
14/05/2026 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
10:00 | 2026-05-14
14/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:27 | 2026-05-14
تقارير: نجم الهلال يلمّح للعودة إلى الدوري الإيطالي
10:56 | 2026-05-14
خبر سار من مدرب ليفربول لمشجعي صلاح
08:28 | 2026-05-14
أزمة جديدة تضرب "فيفا".. تحقيق أميركي في تذاكر مونديال 2026
04:52 | 2026-05-14
ألافيس يهزم برشلونة البطل ويغادر منطقة الهبوط
04:30 | 2026-05-14
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
03:49 | 2026-05-14
هيمنة بلا حدود... باريس يبتعد عن الجميع ويتوّج بـ "ليغ 1" للمرة 14
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
15/05/2026 02:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
15/05/2026 02:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
15/05/2026 02:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24