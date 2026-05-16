بشخصية "فايكنغ".. هالاند يستعد لدخول عالم السينما

يستعد النرويجي سيتي الإنكليزي لأول ظهور سينمائي له، وذلك من خلال أداء صوتي لشخصية "فايكنغ" تحمل نفس اسمه، في فيلم رسوم متحركة، من إخراج المخرج النرويجي هارلاد زوارت، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ريبورتر".

وسيبدأ مهاجم السيتي الذي سجل 26 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم مشواره في عالم التمثيل وفقا للصحيفة في فيلم رسوم متحركة، اسمه "ملكات الفايكنغ"، من إخراج هارالد زورات.



وقالت الصحيفة الأميركية: " سيشارك بصوته في فيلم رسوم متحركة، ليقدم نسخة عن نفسه، بتجسيد شخصية فايكنغ، وهم قدامى ، يدعى "هالاند"، ويصنف هذا الفيلم في إطار كوميدي ومغامرات، تدور أحداثه في عالم المحاربين الشجعان، والمضائق الجليدية وأساطير ".