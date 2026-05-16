تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بشخصية "فايكنغ".. هالاند يستعد لدخول عالم السينما
Lebanon 24
16-05-2026
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد النرويجي
إرلينغ هالاند
مهاجم مانشستر
سيتي الإنكليزي لأول ظهور سينمائي له، وذلك من خلال أداء صوتي لشخصية "فايكنغ" تحمل نفس اسمه، في فيلم رسوم متحركة، من إخراج المخرج النرويجي هارلاد زوارت، حسبما ذكرت صحيفة "ذا
هوليوود
ريبورتر".
Advertisement
وسيبدأ مهاجم السيتي الذي سجل 26 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم مشواره في عالم التمثيل وفقا للصحيفة في فيلم رسوم متحركة، اسمه "ملكات الفايكنغ"، من إخراج هارالد زورات.
وقالت الصحيفة الأميركية: "
هالاند
سيشارك بصوته في فيلم رسوم متحركة، ليقدم نسخة عن نفسه، بتجسيد شخصية فايكنغ، وهم قدامى
النرويج
، يدعى "هالاند"، ويصنف هذا الفيلم في إطار كوميدي ومغامرات، تدور أحداثه في عالم المحاربين الشجعان، والمضائق الجليدية وأساطير
طريق الحرير
".
وقال المخرج لصحيفة "هوليوود ريبورتر": "بصفتي مخرجا نرويجيا لفيلم مغامرات فايكنغ الموجه لجمهور عالمي، فإن انضمام إرلينغ هالاند إلى فريق فيلم "ملكات الفايكنغ" يعتبر أمرا مثيرا للغاية".
وأضاف: "لقد أصبح إرلينغ بالفعل رمزا حقيقيًا للفايكنغ حول العالم: قوي، شجاع، ونرويجي أصيل. ويضفي اندماجه في هذا العالم على الفيلم طاقة وأصالة غير متوقعتين، تتناسب تماما مع هذه القصة".
ومن المقرر عرض الفيلم، الذي ستشارك فيه أيضا
المغنية
ريتا أورا، في وقت لاحق من هذا العام. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. معركة بعد منع دخول أطفال إلى السينما
Lebanon 24
بالفيديو.. معركة بعد منع دخول أطفال إلى السينما
16/05/2026 22:08:45
16/05/2026 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الفيشاوي يعلّق على إعادة عرض "سفاح التجمع" في دور السينما
Lebanon 24
أحمد الفيشاوي يعلّق على إعادة عرض "سفاح التجمع" في دور السينما
16/05/2026 22:08:45
16/05/2026 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"عسكري سابق".. شخصية مرشحة لخلافة لاريجاني
Lebanon 24
"عسكري سابق".. شخصية مرشحة لخلافة لاريجاني
16/05/2026 22:08:45
16/05/2026 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
Lebanon 24
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
16/05/2026 22:08:45
16/05/2026 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مهاجم مانشستر
إرلينغ هالاند
طريق الحرير
سكاي نيوز
سكاي نيو
النرويج
مانشستر
تابع
قد يعجبك أيضاً
مانشستر سيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة بفوزه على تشلسي في ويمبلي
Lebanon 24
مانشستر سيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة بفوزه على تشلسي في ويمبلي
13:56 | 2026-05-16
16/05/2026 01:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سبب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا.. هذا ما قاله سلوت
Lebanon 24
عن سبب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا.. هذا ما قاله سلوت
10:51 | 2026-05-16
16/05/2026 10:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي
Lebanon 24
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي
08:26 | 2026-05-16
16/05/2026 08:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز اللبناني يوري ناصيف بالحزام الذهبي في بطولة "ساندا" الدولية
Lebanon 24
فوز اللبناني يوري ناصيف بالحزام الذهبي في بطولة "ساندا" الدولية
06:45 | 2026-05-16
16/05/2026 06:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وداع محمد صلاح الحزين.. ردود فعل نارية من جماهير ليفربول
Lebanon 24
بعد وداع محمد صلاح الحزين.. ردود فعل نارية من جماهير ليفربول
04:00 | 2026-05-16
16/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
15:11 | 2026-05-15
15/05/2026 03:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
08:23 | 2026-05-16
16/05/2026 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير مثير عن "المسيرات".. هل ولّى زمن "القناصة"؟
Lebanon 24
تقرير مثير عن "المسيرات".. هل ولّى زمن "القناصة"؟
16:55 | 2026-05-15
15/05/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
10:01 | 2026-05-16
16/05/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن "حزب الله" والجيش.. تحذير من مركز أبحاث
Lebanon 24
تحدث عن "حزب الله" والجيش.. تحذير من مركز أبحاث
16:00 | 2026-05-15
15/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
13:56 | 2026-05-16
مانشستر سيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة بفوزه على تشلسي في ويمبلي
10:51 | 2026-05-16
عن سبب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا.. هذا ما قاله سلوت
08:26 | 2026-05-16
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي
06:45 | 2026-05-16
فوز اللبناني يوري ناصيف بالحزام الذهبي في بطولة "ساندا" الدولية
04:00 | 2026-05-16
بعد وداع محمد صلاح الحزين.. ردود فعل نارية من جماهير ليفربول
01:00 | 2026-05-16
مدرب النصر السعودي يقرر الرحيل عن الفريق.. ما السبب؟
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
16/05/2026 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
16/05/2026 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
16/05/2026 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24