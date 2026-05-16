رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي

16-05-2026 | 08:26
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي
أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "جاء كنجم.. ويرحل كأسطورة".

وتابع النادي متحدثا عن لاعبه ليفاندوفسكي (37 عاما): "شكرا روبرت ليفاندوفسكي على كل هدف وكل معركة وكل لحظات سحرية أثناء ارتداء القميص، ستبقى برشلونيا للأبد".

بدوره كتب اللاعب رسالة وداعية عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "لقد حان الوقت لأن أمضي.. المهمة تحققت".

وأضاف: "4 مواسم، 3 بطولات للدوري، لن أنسى الحب الذي حظيت به من المشجعين، كتالونيا لها مكان في قلبي، شكرا لجميع الذين التقيتهم خلال هذه الفترة، شكرا لابورتا، رئيس النادي، الذي سمح لي بأن أعيش أكثر الفترات المميزة في مسيرتي الاحترافية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
