رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي

أعلن بطل الممتاز ، رحيل مهاجمه عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

Advertisement

وكتب عبر حسابه الرسمي على "إكس": "جاء كنجم.. ويرحل كأسطورة".



وتابع النادي متحدثا عن لاعبه (37 عاما): "شكرا ليفاندوفسكي على كل هدف وكل معركة وكل لحظات سحرية أثناء ارتداء القميص، ستبقى برشلونيا للأبد".



بدوره كتب اللاعب رسالة وداعية عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "لقد حان الوقت لأن أمضي.. المهمة تحققت".



وأضاف: "4 مواسم، 3 بطولات للدوري، لن أنسى الحب الذي حظيت به من المشجعين، كتالونيا لها مكان في قلبي، شكرا لجميع الذين التقيتهم خلال هذه الفترة، شكرا لابورتا، ، الذي سمح لي بأن أعيش أكثر الفترات المميزة في مسيرتي الاحترافية". (سكاي نيوز عربية)