|
رياضة
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي
Lebanon 24
16-05-2026
|
08:26
أعلن
نادي برشلونة
بطل
الدوري الإسباني
الممتاز
لكرة القدم
، رحيل مهاجمه
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وكتب
برشلونة
عبر حسابه الرسمي على "إكس": "جاء كنجم.. ويرحل كأسطورة".
وتابع النادي متحدثا عن لاعبه
ليفاندوفسكي
(37 عاما): "شكرا
روبرت
ليفاندوفسكي على كل هدف وكل معركة وكل لحظات سحرية أثناء ارتداء القميص، ستبقى برشلونيا للأبد".
بدوره كتب اللاعب رسالة وداعية عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "لقد حان الوقت لأن أمضي.. المهمة تحققت".
وأضاف: "4 مواسم، 3 بطولات للدوري، لن أنسى الحب الذي حظيت به من المشجعين، كتالونيا لها مكان في قلبي، شكرا لجميع الذين التقيتهم خلال هذه الفترة، شكرا لابورتا،
رئيس النادي
، الذي سمح لي بأن أعيش أكثر الفترات المميزة في مسيرتي الاحترافية". (سكاي نيوز عربية)
