بعد تعيينه مدربًا لـريال مدريد.. مورينيو يستعد لتوجيه أول ضربة قوية لبرشلونة

ووفقاً لصحيفة "إندبيندينت" فإن جوزيه مورينيو قد طلب من إدارة التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم .ويلعب راشفورد مع برشلونة معارًا من صفوف ، ويمتلك الإنكليزي بندًا في عقده مع البلوغرانا يسمح لبطل الليغا بشرائه نهائياً.ويحرص مورينيو على لم شمله مع نجم مانشستر يونايتد السابق، بعد أن قضا معاً موسمين ونصف ناجحين في أولد ترافورد وقد ارتبطا بعلاقة قوية.وسيساعد تعاقد ريال مدريد مع ماركوس راشفورد جوزيه مورينيو في توجيه ضربة قوية لبرشلونة الغريم التقليدي لوصيف الليغا.ويفضل راشفورد البقاء بشكل دائم مع برشلونة، ورغم ذلك تشير التقارير إلى أن البارسا لا يرغب أو يملك القدرة على تفعيل بند الشرط الجزائي الذي يبلغ 30 مليون والذي يطلبه مانشستر يونايتد لإتمام صفقة انتقاله نهائياً.وكان جوزيه مورينيو وماركوس راشفورد قد حققا معاً لقبي الدوري وكأس الرابطة، وسجل الإنكليزي 24 هدفاً على مدار موسمين كاملين تحت قيادة المدرب البرتغالي.