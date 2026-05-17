مورينيو يقترب من ريال مدريد.. وبنفيكا يتحرك لاختيار البديل

ويتولى حالياً تدريب بنفيكا البرتغالي، بعدما خاض مسيرة تدريبية طويلة مع عدد من الأندية الكبرى.وارتبط اسم المدرب البرتغالي بريال خلفاً للمدرب ألفارو أربيلوا، وسط تقارير تؤكد أن النادي الملكي تواصل معه لبحث عودته في ولاية ثانية، بعد تجربته الأولى بين عامي 2010 و2013.وبحسب صحيفة "آس" ، فإن ماركو سيلفا، مدرب فولهام الحالي، سيكون المقبل لبنفيكا، بعد اتفاقه مع النادي البرتغالي.وأشار التقرير إلى أن مورينيو سيودّع بنفيكا تمهيداً للانتقال إلى ، على أن يدفع النادي الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغة 3 ملايين .كما لفتت تقارير إسبانية إلى أن مورينيو وضع شروطاً للعودة، بينها الحصول على صلاحيات كاملة في الصفقات والتشكيل، إضافة إلى رحيل بعض اللاعبين.