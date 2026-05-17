رياضة
مورينيو يقترب من ريال مدريد.. وبنفيكا يتحرك لاختيار البديل
Lebanon 24
17-05-2026
|
07:06
اعترف المدرب
البرتغالي
جوزيه مورينيو
، للمرة الأولى، بوجود مفاوضات مع
ريال مدريد الإسباني
للعودة إلى قيادة الفريق في الموسم المقبل.
ويتولى
مورينيو
حالياً تدريب بنفيكا البرتغالي، بعدما خاض مسيرة تدريبية طويلة مع عدد من الأندية الكبرى.
وارتبط اسم المدرب البرتغالي بريال
مدريد
خلفاً للمدرب ألفارو أربيلوا، وسط تقارير تؤكد أن النادي الملكي تواصل معه لبحث عودته في ولاية ثانية، بعد تجربته الأولى بين عامي 2010 و2013.
وبحسب صحيفة "آس"
الإسبانية
، فإن ماركو سيلفا، مدرب فولهام الحالي، سيكون
المدير الفني
المقبل لبنفيكا، بعد اتفاقه مع النادي البرتغالي.
وأشار التقرير إلى أن مورينيو سيودّع بنفيكا تمهيداً للانتقال إلى
ريال مدريد
، على أن يدفع النادي الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغة 3 ملايين
يورو
.
كما لفتت تقارير إسبانية إلى أن مورينيو وضع شروطاً للعودة، بينها الحصول على صلاحيات كاملة في الصفقات والتشكيل، إضافة إلى رحيل بعض اللاعبين.
