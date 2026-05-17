بيان صلاح يحرّك ليفربول.. ورسائل إلى سلوت؟

Advertisement

ورأى كثيرون أن البيان تضمّن رسائل موجهة إلى المدرب آرني ، قبل الظهور الأخير لصلاح أمام جماهير "آنفيلد" في مباراة برينتفورد، إذ يستعد لمغادرة الفريق رسمياً في الصيف المقبل بعد 9 مواسم مع النادي.ولافت أن عدداً من لاعبي ليفربول تفاعلوا مع بيان صلاح، سواء من زملائه القدامى أو اللاعبين الجدد، ومن بينهم إيكيتيكي، وفلوريان فيرتز، وميلوس كيركيز، وغيريمي فريمبونغ.وأثار هذا التفاعل تساؤلات بين جماهير ليفربول حول ما إذا كان اللاعبون يميلون إلى دعم صلاح في موقفه، في ظل الجدل المتزايد حول علاقة الفريق بالمدرب الهولندي.وكان صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، واضعاً حداً لمسيرة امتدت 9 مواسم، رغم أن عقده مستمر حتى صيف 2027، بعدما حقق خلالها عدداً من الألقاب الجماعية والفردية.