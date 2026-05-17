صلاح يثير الجدل في ليفربول.. وإشادة بموقفه بعد انتقاد الأداء

17-05-2026 | 10:51
صلاح يثير الجدل في ليفربول.. وإشادة بموقفه بعد انتقاد الأداء
أشادت شبكة "Anfield Sector" بنجم ليفربول محمد صلاح، بعد تصريحاته الأخيرة عبر منصة "إكس"، مؤكدة أن اللاعب المصري لطالما وضع معايير عالية لنفسه وللنادي.

وكان صلاح قد انتقد طريقة لعب ليفربول عقب الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2، في افتتاح الجولة الـ37 من الدوري الإنكليزي الممتاز، ما أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً أنه يستعد للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وقالت الشبكة عبر "إكس": "يكره البعض حقيقة أن محمد صلاح لا يلتزم بالخطابات الرسمية ويقدم إجابات معدة مسبقاً للإعلام، فموقفه وإصراره على الفوز هما ما جعلاه اللاعب العظيم الذي هو عليه".

وأضافت أن صلاح لا يحقق أي مكسب شخصي من تصريحاته، ويدرك أنه قد يواجه ردود فعل سلبية، لكنه يضع مستقبل النادي فوق أي وداع كبير أو إرث شخصي.

كما اعتبرت الشبكة أنه "ربما لو كان لدى المدرب هذه المعايير لما خسرنا 20 مباراة هذا الموسم"، في إشارة إلى الانتقادات المتزايدة التي يواجهها مدرب ليفربول آرني سلوت.

ويعيش ليفربول موسماً صعباً تحت قيادة سلوت، بعدما خرج من دون تحقيق أي لقب.

 

