صلاح يثير الجدل في ليفربول.. وإشادة بموقفه بعد انتقاد الأداء

أشادت شبكة "Anfield Sector" ، بعد تصريحاته الأخيرة عبر منصة "إكس"، مؤكدة أن اللاعب المصري لطالما وضع معايير عالية لنفسه وللنادي.

وكان صلاح قد انتقد طريقة لعب عقب الخسارة أمام بنتيجة 4-2، في افتتاح الجولة الـ37 من الممتاز، ما أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً أنه يستعد للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وقالت الشبكة عبر "إكس": "يكره البعض حقيقة أن لا يلتزم بالخطابات الرسمية ويقدم إجابات معدة مسبقاً للإعلام، فموقفه وإصراره على الفوز هما ما جعلاه اللاعب العظيم الذي هو عليه".

وأضافت أن صلاح لا يحقق أي مكسب شخصي من تصريحاته، ويدرك أنه قد يواجه ردود فعل سلبية، لكنه يضع مستقبل النادي فوق أي وداع كبير أو إرث شخصي.

كما اعتبرت الشبكة أنه "ربما لو كان لدى المدرب هذه المعايير لما خسرنا 20 مباراة هذا الموسم"، في إشارة إلى الانتقادات المتزايدة التي يواجهها مدرب ليفربول .

ويعيش ليفربول موسماً صعباً تحت قيادة ، بعدما خرج من دون تحقيق أي لقب.