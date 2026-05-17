شكوك بشأن جاهزيته للمونديال.. تقليل مشاركات نوير مع بايرن

بايرن ميونخ الألماني، الأحد، أن حارس مرماه المخضرم مانويل نوير، قائد الفريق، سيقلل معدل مشاركته في المباريات مؤقتا بسبب إصابة في عضلة ساقه اليسرى.واستبدل نوير خلال مباراة كولن ضمن منافسات الدوري الألماني ، أمس السبت، بعد شكواه من إصابة.وهناك شكوك حول جاهزية الحارس المخضرم للمشاركة في يوم 23 ايار، أو احتمالية الانضمام لقائمة منتخب ألمانيا التي ستشارك في التي ستقام في وكندا والمكسيك.