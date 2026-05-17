شكوك بشأن جاهزيته للمونديال.. تقليل مشاركات نوير مع بايرن

17-05-2026 | 12:25
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الأحد، أن حارس مرماه المخضرم مانويل نوير، قائد الفريق، سيقلل معدل مشاركته في المباريات مؤقتا بسبب إصابة في عضلة ساقه اليسرى.
واستبدل نوير خلال مباراة كولن ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، أمس السبت، بعد شكواه من إصابة.

وهناك شكوك حول جاهزية الحارس المخضرم للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 ايار، أو احتمالية الانضمام لقائمة منتخب ألمانيا التي ستشارك في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
واعتزل نوير دوليا بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا يورو 2024، لكن تقارير إعلامية أكدت أنه سيعود مجددا لمنتخب ألمانيا وسيكون حارس المرمى الأساسي حال جاهزيته البدنية.

وتجنب يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا تأكيد هذه الأنباء خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني عبر قناة "زد دي إف"، السبت.

وقال ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق أنه يريد الحديث مع جميع اللاعبين قبل إعلان القائمة، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث بعد.

ويبقى أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم هو الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا حاليا، علما بأن ناغلسمان سيعلن عن القائمة الأولية لمنتخب بلاده، يوم الخميس المقبل.
ضربة لفيلا قبل موقعة توتنهام.. شكوك حول جاهزية أونانا
ما قصة "مرشد إيران" مع الذكاء الإصطناعي؟ شكوك تُثار وهذه تفاصيلها
سي إن إن: أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% إلى نحو 106 دولارات للبرميل بسبب شكوك المستثمرين بشأن قرب انتهاء الحرب
شكوك تسبق جولة التفاوض الثالثة وهذا ما يُريده حزب الله
