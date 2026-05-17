تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

عطل مفاجئ يحرم ماكس فرستابن من فوز تاريخي في سباق نوربورغرينغ

Lebanon 24
17-05-2026 | 14:00
A-
A+
عطل مفاجئ يحرم ماكس فرستابن من فوز تاريخي في سباق نوربورغرينغ
عطل مفاجئ يحرم ماكس فرستابن من فوز تاريخي في سباق نوربورغرينغ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تبددت آمال السائق الهولندي ماكس فرستابن في تحقيق الفوز بسباق نوربورغرينغ 24 ساعة للتحمل، خلال مشاركته الأولى في الحدث، بعدما تعرضت سيارته لعطل في عمود نقل الحركة اليوم الأحد، ما أنهى فرصه في المنافسة بعد ساعات من تصدر السباق.

وشارك بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات مع فريق ريد بول ريسينغ في قيادة سيارة مرسيدس-إيه.إم.جي جي.تي.3 إلى جانب الإسباني داني خونكاديا، والفرنسي جول جونون، والنمساوي لوكاس أوير، على الحلبة الألمانية الشهيرة.

وشهد الظهور الأول لفرستابن في النسخة الـ54 من سباق التحمل اهتماماً جماهيرياً واسعاً، إذ نفدت التذاكر للمرة الأولى في تاريخ الحدث، فيما أعلن المنظمون حضوراً قياسياً بلغ 352 ألف متفرج.

وذهب الفوز في السباق إلى سيارة مرسيدس أخرى قادها كل من مارو إنغل، ولوكا شتولتس، وفابيان شيلر، وماكسيم مارتن، رغم انطلاقها من المركز الـ25، لتحقق مرسيدس أول انتصار لها في السباق منذ عام 2016، حين كان إنغل أيضاً ضمن الفريق الفائز.

وكان فرستابن وزملاؤه في طريقهم نحو الفوز حتى آخر ثلاث ساعات و20 دقيقة من السباق، قبل أن تفقد السيارة سرعتها وتعود إلى منطقة الصيانة لإجراء إصلاحات طويلة، قبل أن تعود لاحقاً إلى الحلبة لإكمال السباق حتى النهاية.

وتتجه الأنظار الآن إلى مشاركة فرستابن المقبلة في جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 التي تقام في مونتريال مطلع الأسبوع المقبل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطل مفاجئ يضرب تطبيق X
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنحرم إيران ووكلائها من الموارد التي يهدّدون بها الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لن يترك قرشاً واحداً لهم.. فنان شهير يحرم أولاده من الميراث إليكم السبب (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جائزة كندا

الألمانية

يوم الأحد

الهولندي

مرسيدس

النمسا

ماكسيم

ماكسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-05-17
Lebanon24
10:51 | 2026-05-17
Lebanon24
09:10 | 2026-05-17
Lebanon24
08:04 | 2026-05-17
Lebanon24
07:06 | 2026-05-17
Lebanon24
06:34 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24