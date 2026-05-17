عطل مفاجئ يحرم ماكس فرستابن من فوز تاريخي في سباق نوربورغرينغ

تبددت آمال السائق فرستابن في تحقيق الفوز بسباق نوربورغرينغ 24 ساعة للتحمل، خلال مشاركته الأولى في الحدث، بعدما تعرضت سيارته لعطل في عمود نقل الحركة اليوم الأحد، ما أنهى فرصه في المنافسة بعد ساعات من تصدر السباق.

وشارك بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات مع فريق ريد بول ريسينغ في قيادة سيارة مرسيدس-إيه.إم.جي جي.تي.3 إلى جانب الإسباني داني خونكاديا، والفرنسي جول جونون، والنمساوي لوكاس أوير، على الحلبة الشهيرة.

وشهد الظهور الأول لفرستابن في النسخة الـ54 من سباق التحمل اهتماماً جماهيرياً واسعاً، إذ نفدت التذاكر للمرة الأولى في تاريخ الحدث، فيما أعلن المنظمون حضوراً قياسياً بلغ 352 ألف متفرج.

وذهب الفوز في السباق إلى سيارة أخرى قادها كل من مارو إنغل، ولوكا شتولتس، وفابيان ، وماكسيم مارتن، رغم انطلاقها من المركز الـ25، لتحقق مرسيدس أول انتصار لها في السباق منذ عام 2016، حين كان إنغل أيضاً ضمن الفريق الفائز.

وكان فرستابن وزملاؤه في طريقهم نحو الفوز حتى آخر ثلاث ساعات و20 دقيقة من السباق، قبل أن تفقد السيارة سرعتها وتعود إلى منطقة الصيانة لإجراء إصلاحات طويلة، قبل أن تعود لاحقاً إلى الحلبة لإكمال السباق حتى النهاية.

وتتجه الأنظار الآن إلى مشاركة فرستابن المقبلة في الكبرى للفورمولا 1 التي تقام في مونتريال مطلع الأسبوع المقبل.