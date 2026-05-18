غريزمان يودّع أتلتيكو بالدموع: أخطأت بالرحيل إلى برشلونة

ودّع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان جماهير بدموع واضحة، خلال ظهوره الأخير على ، قبل انتقاله المرتقب إلى أورلاندو سيتي الأميركي هذا الصيف.

وجاء الوداع عقب فوز أتلتيكو على جيرونا بهدف دون رد، حيث أمسك جريزمان بمكبر الصوت ووجّه رسالة مؤثرة إلى الجماهير، معتذراً عن رحيله السابق إلى عام 2019.

وقال جريزمان: "شكراً لكم جميعاً على بقائكم هنا. هذا أمر مذهل حقاً". وأضاف: "أعلم أن الكثيرين منكم سامحوني، والبعض الآخر لم يفعل بعد، لكني أعتذر مجدداً على الانضمام إلى برشلونة. لم أكن أدرك حينها حجم الحب الذي حظيت به هنا. كنت صغيراً جداً وارتكبت خطأ".

، أشاد المدرب سيميوني بجريزمان، واصفاً إياه بأنه ربما يكون أفضل لاعب مرّ على النادي. وردّ اللاعب الفرنسي قائلاً: "بفضلك أصبحت بطلاً للعالم وشعرت وكأنني الأفضل. أنا مدين لك بالكثير، وكان شرفاً لي أن أقاتل من أجلك".

وتزامن الوداع مع المباراة رقم 500 لجريزمان بقميص أتلتيكو مدريد، والتي صنع خلالها هدف الفوز، ليختتم مسيرة بارزة مع النادي ترك خلالها إرثاً كبيراً، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 212 هدفاً.