3 أسلحة تعيد بيزيرا للتألق مع الزمالك أمام سيراميكا

يستعد لخوض مواجهة مصيرية ومرتقبة غداً الأربعاء أمام سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مجموعة التتويج في الدوري المصري.

ويكفي الحصول على نقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري المصري رسمياً هذا الموسم، رغم تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة وخسارته لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، ما جعل لقب الدوري بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم.

ويُعد إيقاف خطورة البرازيلي خوان بيزيرا أحد أبرز التحديات التي واجهت الزمالك مؤخراً، في ظل الرقابة اللصيقة والخشونة الزائدة التي يتعرض لها اللاعب من المنافسين.

وتبرز عدة حلول فنية قد تساعد الجهاز الفني على إعادة بيزيرا إلى مستواه المعهود أمام سيراميكا كليوباترا.

قد يكون الدفع بالثنائي ناصر منسي وعدي في الخط الأمامي أحد الحلول المناسبة، إذ سيساهم ذلك في تشتيت رقابة دفاع سيراميكا وخلق مساحات أكبر لتحركات بيزيرا، حتى مع تغيير بعض أدواره الهجومية.

ومن الخيارات المطروحة أيضاً استغلال الرقابة المفروضة على بيزيرا لفتح المساحات أمام الجناح الأنغولي شيكو بانزا في اليسرى، ما قد يمنحه فرصاً أكبر لصناعة الأهداف أو التسجيل رغم تراجع فاعليته التهديفية مؤخراً.

كما قد يمنح الجهاز الفني اللاعب البرازيلي حرية أكبر في التحرك بين الجبهتين اليمنى واليسرى بدلاً من تثبيته في مركز الجناح الأيمن، وهو ما قد يربك دفاع سيراميكا ويزيد من الفاعلية الهجومية للفريق الأبيض.